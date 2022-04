El UCAM se recupera a medias

Ayer el UCAM Murcia tenía un partido clave para la salvación. Un partido que era un ‘match ball’ en toda regla por el significado del partido. Se enfrentaba al colista del grupo y volvía a jugar en casa después de mucho tiempo. Era el partido perfecto para reaccionar. Había que ganar sí o sí. Sin excusas. Por lo civil o lo criminal, como se suele decir. Y eso fue lo que hizo el cuadro universitario de la mano de José Manuel Aira, que esta vez sí dio con la clave del encuentro y sumó su primera victoria en el banquillo universitario. Hizo que el equipo se ciñera a un plan bastante claro: aprovechar las carencias defensivas que ofrecían la pareja de centrales béticos y fue capaz de evidenciar a un equipo que se vio por qué es el más goleado del grupo. No pararon de buscar las cosquillas a la espalda y les fue bien. Fue capaz de generar varias ocasiones y Armando aprovechó para hacer el único gol del partido, el que le dio la victoria en la primera mitad.

Pero no todo fue positivo en el partido de ayer. Porque aunque sí que es cierto que el UCAM fue mejor que el Betis, dejó muchas dudas en el trayecto, sobre todo en la primera segunda mitad. En los primeros 45 minutos, la imagen del equipo fue aceptable. Sin ser mucho más superiores, creó bastantes ocasiones que el rival y se fue por delante. Pero el plan se torció con la segunda mitad. Otra vez, al igual que contra el Castilla, el equipo bajó considerablemente sus prestaciones y pudo pagarlo caro. Y eso que se le puso todo de cara al UCAM, que jugó más de media hora con un jugador más al ver la tarjeta roja Sibo. Todo parecía indicar que el UCAM ampliaría su renta. Espacios había de sobra, pero no los encontraron. Más que nada porque, el Betis, el colista del grupo, con uno menos, fue capaz de quitarle el esférico durante varios tramos del partido y llevó el partido a su terreno. Finalmente y por fortuna, el colegiado pitó el final del partido y el UCAM volvió a ganar en casa. No lo hacía desde el 26 de enero ante la Balona (1-0). Han pasado más de tres meses desde ese encuentro.

Con lo que demostró el equipo murciano, no es suficiente para lograr la salvación. Cualquier otro equipo que no fuera el Betis, habría logrado un resultado diferente. Las desconexiones que sufre este equipo siguen siendo muy preocupantes y si quiere lograr la salvación tiene que ser capaz de cambiar eso. Ahora, con una victoria a las espaldas, será mucho más fácil incidir en el aspecto mental para Aira y afrontar las ocho batallas que quedan para evitar la catástrofe. La siguiente, ante el Cornellá, que marca el descenso, tiene pinta de ser una auténtica final.

Aira modifica el once

Las lesiones, las sanciones y la situación que atraviesa el UCAM Murcia hizo que Aira tuviera que improvisar en algunas posiciones, y en otras, tomó algunas decisiones. En la defensa, las bajas de Caro, Josete y Moi, con molestias, las solucionó dando entrada a Farrando como pareja de central junto a Charlie Dean. No jugaba el balear desde el 30 de enero. En el centro del campo se decantó por una decisión llamativa. Y es que, decidió sentar a Fullana, intocable desde que llegó para Ballesta y titular en los partidos que ha estado disponible, para retrasar a Moyita en la posición de mediocentro junto a Armando. El tercer cambio fue para meter a Alebrto Fernández por Liberto. Tres decisiones que le salieron bien al técnico leonés, pues Farrando hizo un partido completo, Moyita hizo uso de su calidad para filtrar unsinfín de balones largos a Xemi y Rubén Mesa, y Alberto Fernández rozó el gol en dos ocasiones.Primer punto para Aira desde su llegada.

Rubén y Alberto tuvieron dos buenas ocasiones en la primera parte, pero no se descuidaba el Betis, que por parte de Yassin Fekir tuvo una clara. Mucho desparpajo por parte del hermano de Nabil Fekir, la estrella del Betis y de la selección francesa.

Cuando el Betis comenzó a animarse, Armando desplomó cualquier atisbo de reacción verdiblanca. Con un derechazo por la escuadra, adelantó a los suyos en el partido. Estuvo muy atento al rechace tras centro por la derecha de Josema y se llevó el premio del gol.

Se pudo ir con más ventaja al descanso, pues Alberto Fernández casi hace el segundo con un disparo que se marchó al larguero. Habría supuesto un varapalo para un Betis que ya de por sí estaba bastante herido.

La segunda mitad estuvo marcada por la expulsión de Sibo a los diez minutos del comienzo. Entró el centrocampista duramente a Armando Corbalán y el árbitro, que estaba muy cerca de la jugada, le enseñó la segunda amarilla. Todo se le ponía de cara a un UCAM al que le cambió la cara tras la expulsión. Y es que, el Betis había entrado a la segunda parte con buena actitud.

A pesar de estar jugando con diez, no pasó a dominar el partido de una forma clara tampoco el UCAM. El Betis, fiel a su juego de toque, quiso mantener el esférico y durante varios tramos consiguió encadenar un par de posesiones largas que no incomodaron mucho a los de José Manuel Aira.

Insistía el Betis, que a pesar de no llegar mucho, sí tuvo una muy clara. Tuvo una ocasión clarísima de José Lara, pero el disparo se fue a las nubes. Remató completamente solo cerca del área pequeña. Surgían algunos pitos en La Condomina, ya que el UCAM no era capaz de dominar el encuentro. Y en varios tramos, ni siquiera de ser mejor.

Los últimos diez minutos fueron bastante malos por parte de los dos equipos. El UCAM quería que no pasara nada, y el Betis lo intentaba, pero le faltaban argumentos ofensivos con un jugador menos. Finalmente, y por fortuna para el UCAM Murcia, se llevó un partido en el que ganó el menos malo. Ambos equipos están abajo y demostraron el porqué. Vuelve a ganar el UCAM, vuelve la esperanza a La Condomina.

La situación aún es complicada y crítica, pero los universitarios ya han puesto la primera piedra con una victoria. No le vale solo con una victoria, sino que también deberá ganar al Cornellà y encadenar una serie de victorias para acercarse al objetivo. A pesar de la victoria, se mantiene a siete puntos y quedan ocho partidos. Deberá ganar, al menos cinco y puntuar en algún otro para evitar que la temporada acabe de la peor manera posible, con un descenso a la Segunda División RFEF.

Aira: "La mejor manera de quitarnos la inseguridad es conseguir más victorias"

José Manuel Aira se sentó por primera vez en el banquillo de La Condomina con la fortuna de que acabó con victoria. Pero, a pesar de ello, no salió extremadamente contento con el partido ante el Real Betis Deportivo. «Hemos estado bien hasta que nos hemos quedado en superioridad, pero después se ha notado que hemos tenido más miedo a perder lo conseguido que a hacer más daño al rival. Hemos tenido ocasiones para ampliar el marcador, pero la desconfianza nos ha pesado para tomar mejores decisiones. Se trabajará sobre eso, pero siempre mejor desde la victoria», declaraba el técnico ponferradino.

Una de las novedades en el once ha sido la posición de Moyita de mediocentro, algo que fue consensuado antes del encuentro para generar superioridad. «En los dos partidos, Moyita cuando pasa mucho tiempo sin tocar el balón, tiende a retrasar su posición. Se encuentra más cómodo cuando participa. Hablamos con él para retrasar su posición y eso, buscábamos esa situación. La jugada siempre mejora cuando pasa por sus pies», admite.

La mala imagen de la segunda parte preocupó a Aira. Una situación que la achacó ala inseguridad que genera el estar en esa parte de la tabla. «La inseguridad hace que no enlaces y llegues bien y eso nos lleva a juntarnos más. Cualquier situación se puede volver en tu contra en esos casos. La manera de quitarnos el miedo es conseguir más victorias. A partir de ahí, todo saldrá mejor», finalizaba.