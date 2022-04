"Me parece el mayor escándalo de la historia del fútbol sala"

Saltó Diego Giustozzi visiblemente enfadado a la rueda de prensa posterior a la final de la Copa de España, declarando que no iba a realizar una valoración tras el encuentro después de lo vivido en la tanda de penaltis: «No me parece que después de lo que pasó se pueda valorar deportivamente algo que no sucedió. Me parece el mayor escándalo, repito, escándalo, de la historia de este deporte, el fútbol sala no volverá a ser el mismo».

El técnico argentino cargó contra el arbitraje y contra la imagen de la liga: «Este partido lo vio todo el mundo y que termine así es realmente escandaloso, se le falta el respeto a un club histórico con más de treinta años sin necesidad de tener que cambiar. Este deporte es lo que es gracias a clubes como ElPozo, y se nos ha faltado el respeto». El partido fue un gran espectáculo para el espectador que, para el míster del conjunto murciano, se vio manchado por esa actuación en la tanda de penaltis: «Es la peor situación que me ha tocado vivir en toda mi vida, no sólo desde que llegue a ElPozo, sino desde siempre. No me han expulsado nunca y siempre he sido respetuoso, pero esta es la derrota más dura de mi carrera». Al final del partido, quiso aclarar la situación ante la visible pelea formada al final del encuentro: «Ellos hicieron todo lo que tenían que hacer para ganar y ganaron, al final del partido no pasó nada más allá de la tensión normal de la situación. Intenté separar, pero era lo normal ante el mayor escándalo de la historia de este deporte. Diego Giustozzi cerró la rueda de prensa dejando claro que ElPozo tiempo atrás no fue campeón por errores, suyos o de su equipo, pero que esta vez, el error fue del árbitro, que los dejó lejos de alzarse con la Copa de España.