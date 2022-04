Gana el Murcia, ganan todos

«Cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario muere pero la manada sobrevive». No sé si Mario Simón es seguidor de la serie Juego de Tronos, pero si no lo es, bien podría tatuarse en su piel la reflexión que Ned Stark le hace a su hija Arya en el primer libro de la conocida saga. Porque si Mario Simón acumula ya 28 jornadas como entrenador del Real Murcia es porque el Real Murcia 2021-2022 no es un lobo solitario. El Real Murcia 2021-2022 es una manada, y la manada sobrevivió en noviembre, cuando caía la nieve y el viento blanco soplaba; y la manada ha vuelto a resurgir en un abril que ha empezado de forma invernal.

Porque si los jugadores del Real Murcia no respaldasen a su entrenador, Mario Simón ya estaría fuera; pero como la plantilla grana está cien por cien con su técnico, el madrileño vuelve a apartar la espada que muchos habían colocado sobre sus hombros para seguir en el banquillo durante un sprint final que será de todo menos tranquilo.

Y si hoy Mario Simón se va a despertar sin tener que estar pendiente del móvil para ver si lo despiden o no es porque ayer el Real Murcia volvió a demostrar que si algo se le da bien es levantar situaciones más que complicadas.

Porque cuando el reloj marcaba las 18.45 horas, el Real Murcia, que perdía en el campo del Eldense, estaba más muerto que vivo, pero cuando las manecillas giraron hasta las 19.45, la situación fue tan distinta que ninguno de los aficionados que había acudido al Pepico Amat se acordaba ya del mal rato pasado cuando Pablo en el minuto 12 adelantaba a los locales.

Y si todos habían olvidado una jugada que dejó marcado a Alberto López fue porque, como ocurriera en la primera vuelta en La Nucía, el Real Murcia tiró de remontada para obligar a más de uno a enfundar las pistolas. Pistolas que parecían cargadas y que apuntaban a un técnico al que solo le falta gritar ‘dispárame, yo ya estoy muerto’ ante cada ‘amenaza’ que recibe.

Pero la realidad es que Mario Simón de momento sigue vivito y coleando. Y sigue vivito y coleando porque no es un lobo solitario, como pasa en tantos equipos de fútbol, donde los jugadores son los primeros que quieren ver caer al entrenador. Sigue vivito y coleando porque la plantilla del Real Murcia es una manada, y la manada, como ya hiciera en noviembre, sacó ayer los dientes por el jefe del banquillo.

Fue Mario Simón el primero en reaccionar con cambios en el once. Rompía su doble pivote, para apostar por Javi Saura. No solo eso. También volvía a confiar en Zeidane, uno de esos jugadores que tiene virtudes para romper partidos pero que hasta ayer no las había demostrado. Santi Jara, mientras tanto, se quedaba en el banquillo.

Pero la fórmula no funcionó a las primeras de cambio. Es verdad que el Real Murcia fue más valiente que de costumbre. También es cierto que por fin, los granas perdieron el miedo a mirar a puerta. Con varios disparos lejanos probaron a Vallejo. Pero la mejoría ofensiva rompió esa solidez defensiva que tantas veces ha salvado al Real Murcia.

Ya había avisado Pablo tras el primer córner a favor de los locales. Y no falló a la segunda. Con un simple pelotazo, el Eldense hizo trizas al Real Murcia. Pese a tenerlo todo a favor, falló Alberto López, demostrando que también es humano. Y, con ventaja, el pichichi local no tuvo piedad frente a Serna. Doce minutos y un gol que mandaba a los granas fuera de la zona de play off.

Con más de media hora por delante antes del descanso, el Real Murcia no solucionó nada. Al contrario, los murcianistas lloraban la ausencia de un pivote en un centro del campo en el que Saura y Julio Gracia se veían desbordados.

Pero si alguien en el descanso hubiera intentado entrar al vestuario para entregar la carta de despido a Mario Simón, se hubiera encontrado con la guardia pretoriana del técnico madrileño. Como los antiguos emperadores romanos, el preparador grana tiene su ejército personal, y esos soldados son los que dieron la cara por él en un inicio de la segunda parte en la que se demostró que hacer gol es más sencillo si se tira a puerta.

El atrevimiento de Zeidane, que envió el balón a la escuadra, ponía el empate y una jugada de estrategia, esas a las que tan poca importancia le dan en el Real Murcia, era aprovechada por Alberto González para convertir el Pepico Amat en una mini Nueva Condomina.

Solo seis minutos habían pasado entre una acción y otra, solo seis minutos que servían para conquistar de nuevo a una afición que vive en una constante montaña rusa de emociones. Un ‘te quiero’, ‘te odio’, que parece que nos acompañará hasta mayo.

Y si en el minuto 64 no había ni un murcianista que no quisiese a su equipo, la flecha del amor siguió creciendo cuando el árbitro señaló penalti a favor de los granas tras una mano dentro del área. Pero, como la felicidad perfecta no existe si eres del Real Murcia, los seguidores tuvieron que ver a Vallejo detener el lanzamiento de Andrés Carrasco y a Manu Pedreño fallar de manera inexplicable tras el rechace del meta local.

Sin embargo, no era ayer un día para sufrir. Siguieron las buenas noticias con la expulsión del local Capó, continuaron con la seriedad defensiva recuperada por los granas y acabaron con otro golazo. Un latigazo de Armando que confirmaba la victoria y dejaba el ‘goal averaje’ a favor de los murcianos.

La manada grana volvía a ganar. La manada salvaba el play off y, sobre todo, salvaba a su líder. Pero no habrá tiempo de descanso ni de celebraciones. El próximo domingo llega el Hércules, otro rival directo. Y todo lo que no sea sumar de tres, hará que de nuevo los cuchillos largos aparezcan en Nueva Condomina. Es la condena de Mario Simón. Es la condena de un entrenador que ni es de la Región ni es experto en palmear las espaldas de los tuiteros. Y eso, en Murcia, se suele pagar.

Mario Simón explica que el triunfo da «confianza y moral» a la plantilla

«Confianza y moral». Eso es lo que aportará esta victoria al Real Murcia, según explicó Mario Simón en rueda de prensa, quien también recordó que «las dos últimas derrotas no deben empañar los méritos que el equipo estaba haciendo durante todo el año».

El técnico murcianista, que ya el viernes hablaba de la unidad del vestuario, habló de lo que había pedido a sus jugadores. «Teníamos que transformar el día a día de trabajo al campo, y por eso quería que fuésemos valientes y con personalidad, porque eso nos iba a ayudar».

«Estábamos robando bien, pero nos estaba faltando una mejor toma de decisiones; a los jugadores les he pedido que fueran valientes, que encararan y que se atrevieran a disparar porque estábamos siendo mejores que el Eldense», continuaba el madrileño.

Mario Simón apostaba por Javi Saura, que llevaba muchas jornadas sin entrar en el once. Sobre la presencia del centrocampista murciano, el técnico indicaba que «Javi es un chico que muchas semanas ha hecho méritos para jugar y no había tenido tantas opciones; sabíamos que el Eldense juega muy bien al fútbol y que también deja jugar, por eso hemos apostado por Javi que es un jugador diferencial entre líneas y que nos podía ayudar».

Después de la remontada y de romper la racha de dos derrotas consecutivas, permitiendo al Real Murcia dormir una semana más en zona de play off, Mario Simón volvió a mostrarse satisfecho con el trabajo de sus jugadores, destacando una vez más la unidad y humildad del grupo.