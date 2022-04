De cenizas blancas son mis alas porque los buenos recuerdos, como la suerte y los sueños, también vuelan. Eso podría decir Ancelotti ahora como preludio de su despedida en junio.

Este Real Madrid da escasamente para administrar las rentas de su buena primera vuelta. Y el italiano, aparte de padecer sus quince jugadores de cabecera la clásica alergia primaveral que sufren los equipos que dirige, solo ha demostrado saber exprimir lo más aprovechable que tenía a mano, con el acierto indiscutible de posibilitar la mejora goleadora de Vinicius y consolidar a Benzema como líder blanco. Aparte, tampoco es despreciable que Alaba y sobre todo Militao hayan eclipsado el recuerdo de Varane y Ramos. Pero poco más bajo la sombra del nuevo coliseo merengue. Porque el excepcional estado de forma de Courtois, el más regular de la plantilla, no se debe a don Carlo. Como tampoco el Barça comatoso ni el Atlético desubicado hasta enero.

A la vista de ese panorama, Pérez ya tiene junio marcado en rojo también para él. Mbappé no vendrá solo. Su vieja aspiración, Löw, será probablemente nuevo en esta plaza, como en los viejos carteles taurinos.

El Real Madrid arrastra por el césped sus carencias a rebufo de la encomiable ventaja adquirida cuando sus treintones aún tenían resuello. Ganará la competición de la regularidad que le falta a Ancelotti para ser el único entrenador que lo ha hecho en las cinco grandes ligas europeas: Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España. Tras Milán, Chelsea, PSG y Bayern, el Real será su quinta mueca. El Olimpo le espera.

Pero a los blancos les queda bastante más que traer al mejor jugador del mundo y fichar nuevo técnico. Debe renovar una plantilla que hace años lo pide a gritos para volver a reinar no solo en Europa, sino en España. Un jugador espectacular no hace un equipo ni las glorias pasadas alimentan sueños. Y el fútbol, además de nostalgia, es ilusión colectiva.

Dos laterales y un central de garantías, dos o tres medios como drones guerreros y un par de puntas afilados son más de medio equipo titular. Y los que permanezcan, a acompañar. Eso lo saben perfectamente por el Bernabéu. A un equipo como el Madrid cabe exigirle que aspire a todo con ventajas competitivas hasta el final. Y ya son varias temporadas llegando asfixiados a los partidos definitorios que preconizaba Luis Aragonés, que era sabio por algo.

Enfrente, se entiende la euforia blaugrana viniendo de una ruina económica y deportiva. Pero deberían sujetar las riendas de su galopante fantasía porque aún no han ganado nada, salvo un clásico para el recuerdo. Ni van a ganar a corto algo relevante para su exigencia como club. Es cierto que ahora mismo el Barça juega mejor que nadie en España y que atesora mimbres para enhebrar un cesto tan exuberante como ganador. Y que tienen en Xavi un sueño parecido al del recordado Martin Luther King. Pero el fútbol no vive de recuerdos y lo de Guardiola será difícilmente repetible. La lesión interminable de Ansu Fati o estar un decenio sin tocar pelo en Europa con el mejor Messi, deberían bajarles de la nube. Y afianzados los pies en el suelo, continuar haciendo camino para enmendar el desastroso rumbo heredado. No sea que la suerte no acompañe, que también juega, y algún Serrat -extraordinario, por cierto- les cante otra versión del «Caminante no hay camino» del eximio Machado si en algún momento deben volver la vista atrás y solo ven estelas difusas.

Sus dos oponentes para el subcampeonato viven caminos divergentes; cal y arena sevillista y reverdecida ilusión atlética con el mejor Félix al frente. Los de Simeone siguen vivos en Europa, aunque con difícil panorama ante el City, y les puede pasar factura en Liga. Y Lopetegui pasará por un algodón complicado en el Nou Camp. Si moja, rearmará opciones, pero si lo arrolla el rodillo culé deberá pelear por la cuarta plaza y los blaugranas serán claros candidatos al segundo puesto.

Otra primavera grande que marcará caminos, y otro técnico ilustre que deberá desempolvar maletas. En estas fechas, reiteramos la temporada pasada la salida voluntaria de Zidane, anticipada en invierno con idénticos argumentos a los que expresó, y ahora la involuntaria de su improvisado sucesor.

Y como las cenizas vuelan sin alma, asoman malos augurios también para el ex seleccionador alemán. ¿Cuándo se atreverá Pérez con un Xavi blanco?

La querencia foránea del capo di tutti puede acrecentar el añoso lastre.