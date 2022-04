La afición del Real Murcia se divide al conocer que el choque ante el Hércules será de pago

No hubo sorpresa. Tal y como se esperaba, el Real Murcia ha aprovechado que el domingo se disputará el duelo más atractivo de toda la temporada en el Grupo V para obligar a sus abonados a pasar por taquilla. Así, para asistir en directo al choque del domingo frente la Hércules, los socios granas tendrán que pagar cinco euros si tienen su butaca en fondos o lateral y ocho euros si su sitio está en preferente. Incluso los más pequeños no se librarán de esta medida. Tres euros costará la localidad para los menores de 14 años.

Y no será la última vez que tengan que rascarse el bolsillo. Porque, los responsables murcianistas, que se reservaron una jornada de ‘Día del Club’ en el abono, han decidido que este partido solo sea ‘Medio día’, por lo que en el final liguero, posiblemente en la visita del Águilas, volverá a tocar hacer un esfuerzo económico.

La decisión del consejo de administración del Real Murcia no tardó en generar múltiples opiniones entre una afición que por un lado entendía que hay que ayudar al club y que por otro reprochaba que desde Nueva Condomina nunca haya un gesto beneficioso después de tantos años de fidelidad y esfuerzos realizados, según se podía leer a través de redes sociales.

Además, un grupo defendía que no es el mejor momento de hacer pagar a los abonados, ya que en el duelo del domingo frente al Hércules hay mucho en juego en la lucha por lograr un billete para el play off, y lo más beneficioso para todos es que Nueva Condomina presentase el mejor ambiente posible, algo que puede no lograrse si algunos abonados se borran al tener que pagar.

Para conseguir su entrada, los socios granas tendrán que desplazarse al estadio u optar por hacer la compra a través de la página web del club. De elegir la última opción, el precio se elevará en casi un euro por los gastos de gestión.

Los que prefieran obtener su localidad de forma presencial podrán aprovechar su viaje para comprar todas las entradas que deseen al precio establecido para los abonados. Y es que los billetes para el público general serán más caros -16 euros en preferente, 12 euros en lateral, 10 euros en fondos y cinco para los menores de 14 años-.

Para comprar la entrada de manera presencial habrá que acudir a la tienda que el club tiene en Nueva Condomina. El horario de lunes a viernes es de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30. El sábado solo se despacharán localidades en horario matinal -de 10.00 a 14.00-.

Aunque la posibilidad de que el club llevara a cabo el ‘Día del Club’ estuviera en el carné de abonado, algunos aficionados pensaban que finalmente no se iba a llevar a cabo en esta jornada dada la transcendencia del choque en el que el Real Murcia recibirá al Hércules en un duelo por el tercer puesto. Pero los responsables granas no han querido desperdiciar esta ocasión para intentar sacar algo de beneficio económico para ayudar al pago de los costes que se van generando en el día a día.

Esta medida contrasta con las campañas llevadas a cabo hace ya algunas temporadas en las que, pese a no establecerse jornada de pago, llegado el momento decisivo de la temporada, peñas, aficionados y medios de comunicación se unían para reclamar a los responsables del club que lanzaran promociones y que regalaran entradas para mejorar el ambiente y dar un impulso extra al equipo desde la grada.

1.200 entradas para el Hércules

Por último, el Real Murcia ha establecido que el precio de la entrada para los aficionados del Hércules sea de diez euros. El primer paquete de localidades enviado es de 1.200, una cifra que se podría aumentar si hay una gran demanda.