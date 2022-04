El UCAM se la juega al todo o nada ante el colista

El UCAM Murcia se enfrenta a una nueva oportunidad para remar hacia la salvación. Después de la debacle ante el Real Madrid Castilla, donde los universitarios salieron escaldados del Alfredo di Stéfano, tratarán de dar una buena versión que los lleve a ganar de nuevo. Y es que, el cuadro murciano, tan solo lleva una victoria en los últimos nueve partidos. Una situación que los ha situado a estar a siete puntos de la permanencia con tan solo nueve jornadas por disputarse. Una situación crítica que nadie esperaba a principios de temporada y que puede acabar de la peor forma posible.

La derrota ante el Real Madrid Castilla fue muy dolorosa, ya que el UCAM aguantó la primera parte de manera sólida, algo que le está costando horrores durante toda la temporada, y aunque no estuviera dominando, la sensación era que podía cazar alguna jugada para adelantarse. Pero el equipo se derrumbó e hizo una segunda mitad lamentable. No dio con la tecla Aira en su segundo partido en el banquillo y en el tercero, ante el Betis Deportivo (12.00 horas, Footters), será una verdadera final. Aún restarán ocho partidos para el final del curso, pero si no gana en casa al colista y que solo ha ganado cuatro partidos de veintiocho en liga, nada haría pensar que el UCAM puede remontar la situación. Todo lo que no sea una victoria dejaría a los de Aira con casi los dos pies en Segunda RFEF.

El Betis Deportivo es con diferencia el peor equipo de la Primera RFEF. Tan solo ha sido capaz de sumar quince puntos y está totalmente desenganchado de los demás equipos. El UCAM, a pesar de llevar una racha nefasta, les aventaja en 13 puntos y ha sido capaz de ganar tres partidos más que el filial verdiblanco.

José Manuel Aira sabe que será un partido complicado por el apartado mental y dijo que la clave estaría en ser capaces de comenzar ganando. «Sería importante ser capaces de adelantarnos en el marcador primero. Con toda la trayectoria que lleva el equipo desde el inicio de la temporada, a nivel mental, esa confianza va disminuyendo. Tenemos que aprender la lección del otro día. Los chicos ya lo saben y tenemos que ser capaces de mantenernos fuertes, aunque recibamos un gol porque estábamos haciendo las cosas bien», explicaba el entrenador.

En el apartado de bajas, no podrá contar Aira con el sancionado Mario Abenza en el centro del campo por sanción. El murciano recibió dos tarjetas amarillas en apenas cinco minutos después de salir de refresco y no estará disponible. Será una dura prueba para el UCAM que, si no trae consigo los tres puntos ante el Betis Deportivo, ya puede dar casi por finalizada una temporada para el olvido.