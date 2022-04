Ninguno de los ‘enemigos’ que tiene Mario Simón está dentro del vestuario. Y no están dentro del vestuario, porque los jugadores del Real Murcia han vuelto a resurgir con una remontada frente al Eldense (1-3) para dar otra vida más a un técnico murcianista que se ha convertido en un experto en sobrevivir, algo bastante complicado en un club como el murciano, especialmente para entrenadores que no son de la tierra y que no tienen trabajado lo de palmear las espaldas de los aficionados.

Así está la clasificación del Grupo V Pues llegaba Mario Simón con la espada sobre el cuello, o eso decían, y sale de la visita a Elda con una vida más. Parece que le gusta a la plantilla grana que le aprieten, porque una vez más supieron ignorar todas las críticas por los últimos malos resultados para conseguir una importantísima victoria en un partido que se puso feo muy pronto. El gol de Pablo en el minuto 12, después de que ganara la partida a Alberto López, ponía patas arriba a los murcianistas, que se veían con un tercer triunfo consecutivo y fuera de los puestos de play off muchas semanas después. Pero con todo en negro, diez minutos tras el descanso bastaron al Real Murcia para volver a enchufar a una afición que vive en una montaña rusa de sensaciones, pero que nunca da la espalda al equipo cuando el balón está en juego. #J28 | 💪 @albertoglez26#EldenseRealMurcia pic.twitter.com/0jtWbMH7mo — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 3 de abril de 2022 Fue a la vuelta de vestuarios cuando el Real Murcia se dio cuenta de que el Eldense tampoco es para tanto. El equipo local, que apenas había necesitado un pelotazo y una mala defensa de Alberto López para ponerse por delante en el marcador, empezó a temblar en el momento en el que los granas presionaron un poco y en el instante en el Zeidane sacó la varita mágica para meter un golazo. A la vez que el balón se colaba por la escuadra de la meta de Vallejo, los murcianistas dieron un paso al frente para ganarse de nuevo la confianza. Y apenas tardaron seis minutos en conseguirlo. Si el 1-1 llegaba en el 48, en el 54, tras un lanzamiento de falta, Alberto González aprovechaba la parálisis de los locales para rematar ante un Vallejo que no pudo hacer nada. El Real Murcia, con una apuesta más valiente, encontraba premio. Si en la primera parte parecía fracasar con un centro del campo en el que Julio Gracia pinchaba junto a Javi Saura y Ganet, en ese inicio de la segunda mitad, con el Eldense muy desajustado, los granas supieron ganar en la presión para llegar a puerta y por fin estar acertados. Y la cosa pudo salir mejor para los murcianistas, que se encontraban con un penalti en el minuto 64. Penalti fallado por Andrés Carrasco Parecía que llegaría la sentencia, pero Vallejo le adivinó el disparo a Andrés Carrasco. Tampoco estuvo acertado Manu Pedreño, que envió fuera el balón despejado por el meta local cuando lo tenía todo a favor. Como siempre, el Real Murcia se abonaba a sufrir. No tardó Mario Simón en mover el banquillo para reforzar defensivamente al equipo. Salía Armando para poner músculo en el centro del campo -se marchaba Javi Saura- y entraba Santi Jara para dar mayor claridad en la banda, donde Pablo Haro no acaba de ser determinante. Recuperó el Real Murcia su solidez defensiva a la vez que no renunciaba a seguir poniendo en aprietos a Vallejo. Y todo con una afición volcada, que volvió a demostrar que el Real Murcia siempre juega en casa aunque lo haga lejos de Nueva Condomina. Incluso dio un paso más hacia el triunfo cuando el colegiado expulsaba a Pedro Capó en el minuto 78, lo que diluía un poco más a un Eldense al que no se le da nada bien jugar en su estadio. Y para redondear la tarde perfecta, Armando, cuando el partido ya entraba en el tiempo extra, puso el 3-1 con otro golazo que eleva la moral de un equipo al que le quedan seis jornadas para confirmarse como equipo de play off. De momento, esta semana seguirán durmiendo en la zona de play off. En una jornada en la que no fallaron ni La Nucía, ni el Intercity, ni el Mar Menor, el Real Murcia aparece en el cuarto puesto con 47 puntos. El Mar Menor, con 45, es quinto y el Eldense se mantiene en el sexto puesto con 44. Otra buena noticia es que tras este triunfo, los granas le ganan el goal average a los alicantinos, que ganaron en Nueva Condomina por 2-3. #J28 | FIN | 1-3 | ¡REMONTADA CON #VICTORIA DEL #REALMURCIA EN EL NUEVO PEPICO AMAT!

¡ENORME #EQUIPO y #AFICIÓN!

¡#VAMOS!, ES #AHORA#HastaElFinal#EldenseRealMurcia pic.twitter.com/ccLMQXoAQP — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 3 de abril de 2022