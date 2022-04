Las Fortalezas post pandemia, para un experto y una novata

La Ruta de las Fortalezas se ha convertido en uno de los acontecimientos deportivos más importantes que se celebran anualmente en la Región. Para los corredores populares y aficionados al senderismo, es la cita que nadie se quiere perder. Unas seis mil personas se quedan todos los años sin dorsal para realizar esos 50 kilómetros por baterías de costa y parajes de Cartagena de gran belleza natural. La edición de 2022, además, era especial por otro motivo. Los dos últimos años no se pudo celebrar por culpa de la pandemia. Por eso, si cabe, había ayer más ganas de Fortalezas y cruzar la línea de meta tenía un componente emotivo extra.

Participar ya es un premio de un gran valor, reservado a privilegiados. Y ganar aporta un reconocido prestigio en el mundo del trail. Muy pocas citas sin premios en metálico tienen la trascendencia de la Ruta de las Fortalezas. Porque en Cartagena lo importante es superarse a sí mismo, demostrar que los retos están para alcanzarlos.

En una jornada con viento frío y terreno en perfecto estado pese a las lluvias de las dos últimas semanas, un veterano y una novata fueron en la undécima edición los primeros en cruzar la meta. Dicen que hay que correr dos o tres veces la Ruta para ser el mejor. Pero Laura Nicolás Moreno, molinense de 23 años de edad, ganadora hace solo un mes de la Media Maratón de Cartagena y que también triunfó en la Carrera de la Mujer, hizo añicos esa teoría al plantarse la primera en la línea de meta. Acompañada por el torreño Alberto Plazas, otro ganador de la prueba, la joven veterinaria venció con un registro de 4 horas, 27 minutos y 11 segundos, a 5:20 el kilómetro. La corredora, que ha sido campeona de cross regional en varias ocasiones, se ha enganchado a las largas distancias con una facilidad asombrosa. Ya sea en asfalto o por la montaña, Nicolás acumula éxitos.

El unionense Sisco Díaz Pozo ganó la única edición ultratrail (111 kilómetros) de las Fortalezas En la carrera tradicional, nunca había subido a lo más alto del podio. Siempre había sido un gran animador, pero José Antonio Agüera le arrebató la gloria en 2019. Ayer, por fin, se sacó esa espina. «Las Fortalezas es un Campeonato del Mundo en Cartagena», afirmaba satisfecho el unionense, porque «siempre que la he hecho ha sido muy dura». Y en esta ocasión no fue menos, pero en 2022 «no me faltó fuerza al final, como en otras ocasiones, porque la había preparado muy bien», explicaba. Hasta la batería de Fajardo, Díaz Pozo marchó en la tercera plaza, pero a partir de ese punto se quedó solo en cabeza para llegar a meta con un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 34 segundos, a 4:27 el kilómetro.

El éxito del unionense adquiere mayor valor por los dos atletas que le acompañaron en el podio. El marroquí afincado en Tarrasa Adil Moussaoui, ganador de pruebas de la Copa de España, fue de menos a más. Tras pasar por Sierra Gorda en la séptima plaza, incrementó el ritmo para en la Atalaya situarse segundo y concluir con 3h.43:50. La tercera plaza se la adjudicó el único hombre que ha ganado dos veces la Ruta, el profesor cartagenero José Antonio Agüera (3h.45:54), quien admitió que los últimos quince kilómetros se le hicieron muy duros: «Solo tenía ganas de vomitar», dijo. En Fajardo llegó a ser el líder, pero a partir de ahí llegaron los problemas físicos y cayó al tercer puesto final.

Detrás de Laura Nicolás entraron dos especialistas en las ultradistancias. Isabel Sandoval, ganadora del último 90K Camino de la Cruz y que tiene en su poder el récord de España de las 50 millas, alcanzó la meta junto a Raúl Bastida. Profesora de Educación Física del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes de Puebla de Soto, logró un tiempo de 4h.45:44. Y el tercer puesto fue para la ecuatoriana afincada en Murcia Irma Lorena Duchi, triunfadora en 2019, con 4h.48:19. De todas formas, al entrar Nicolás y Sandoval dentro de la categoría de parejas, el trofeo femenino absoluto se lo llevó Duchi, siendo la segunda plaza para Raquel Padilla Domínguez y la tercera para Mercedes Velasco Sánchez.

El himno de la AGA suena en honor del piloto de la Patrulla Águila fallecido en 2020

La Ruta de las Fortalezas siempre deja momentos extraordinarios, de una gran emotividad tanto para los protagonistas como para el público que se congrega en la explanada Santiago Apóstol de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster, donde está ubicada la meta. De la incontenible alegría de Pablo Galindo, un chico con síndrome de Down que realizó la prueba de promoción, a la pedida de mano de Ángel Sánchez Paredes, brigada de antiexplosivos del ejército, a Raquel, que le dio el sí quiero.

Emotivo también fue otro momento que se vivió a mitad de tarde. Eduardo Fermín Garvalena había conseguido un dorsal para participar en 2020 en la Ruta de las Fortalezas. La iba a hacer con varios amigos, entre ellos el policía Alberto Luengo. Pero en febrero de ese año, el comandante de la Patrulla Águilas de la Academia General del Aire de San Javier, perdió la vida mientras volaba en La Manga. Después llegó la pandemia y no se pudo llevar a cabo la prueba de Cartagena, pero ayer, en la línea de meta sonó en su honor el himno de la AGA a la llegada de Carlos Santa, Antonio Bernal, José María Marín, Nacho Buesa y Alberto Luengo, que hizo los 50 kilómetros en su recuerdo y dedicó unas palabras a la memoria de Garvalena.

En definitiva, la Ruta no deja a nadie indiferente y todos esos que este año se han quedado con las ganas de participar, ya están deseando que en 2023 les ‘toque’ la lotería.