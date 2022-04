El UCAM comienza la defensa del play off con su visita al Coosur Betis

El UCAM Murcia CB afronta a partir de esta tarde el último mes y medio de competición en la Liga Endesa. Nueve partidos en los que el conjunto universitario defenderá su actual octavo puesto en la clasificación, con el que quiere poner la guinda a la que está siendo la mejor temporada de su historia en la ACB. Conseguir en un mismo año disputar la Copa y el play off es el objetivo que tiene marcado entre ceja y ceja la plantilla que dirige Sito Alonso, por lo que esta tarde ante el Coosur Betis (18.00 horas, Movistar +) arrancará su sprint final del curso. Una etapa en la que el conjunto murciano es consciente de que los resultados mandan algo más que las buenas sensaciones, y tratará de volver a sumar una victoria a su casillero tras enlazar dos derrotas consecutivas por segunda vez este curso, a pesar de sus buenas actuaciones ante el Valencia Basket y el Barça.

El UCAM no se fía de la condición de colista del Coosur Betis, ya que el conjunto andaluz se quiere agarrar a sus posibilidades de mantener la categoría cuando todavía restan tantas jornadas por delante. El equipo de Luis Casimiro no ha conseguido ganar en marzo, pero ha puesto en serios aprietos a rivales como el Lenovo Tenerife, que necesitó la prórroga para superarle. «La dificultad del partido va a ser muy grande. Estamos en las últimas nueve jornadas de liga y las oportunidades para cumplir los objetivos que cada uno perseguimos se van acabando. El Coosur Betis está haciendo un esfuerzo muy grande para mantenerse en la Liga Endesa. Es un equipo que está alcanzando un punto muy bueno de forma para el tramo final de liga y conseguir sus objetivos», explicó Sito Alonso ayer en la rueda de prensa previa al choque sobre un Coosur Betis que no podrá contar con Beka Burjanadze por un esguince de rodilla. No obstante, uno de los objetivos del UCAM será frenar al base Shannon Evans que encadena tres partidos por encima de los 20 puntos en la anotación y que firmó 15 asistencias frente a Lenovo Tenerife.

«Para ganar fuera de casa, hay que defender. En Fuenlabrada fuimos fieles a nuestro estilo, metimos 90 puntos, pero no defendimos y nos metieron cien. Venimos de jugar dos partidazos, pero han sido dos derrotas. Tenemos que ir con la ambición de saber que no hemos ganado», comentó el entrenador universitario y añadió «tenemos un reto que no sé si se ha vivido alguna vez en Murcia. Un reto desde posiciones de playoff. No sé cuántas jornadas seguidas llevamos en playoff, que te puedan quitar ese puesto creo que es una situación muy motivante. Debemos vivirlo con la alegría que eso supone. Todos juntos para conseguir nuestro objetivo, que es manteneros en esa posición que llevamos el 80% de la liga».

Sito Alonso podrá contar con toda su plantilla para el encuentro de esta tarde en el pabellón de San Pablo después de recuperar el pasado martes al alero Chris Czerapowicz de su lesión en el tobillo.