Simón: "Firmo que el Real Murcia ascienda y no seguir yo de entrenador"

Los rumores de destitución son ya un habituales para Mario Simón. Durante varias semanas los tuvo que sufrir el técnico del Real Murcia en la primera vuelta, y ahora, tras dos derrotas consecutivas, vuelve a ganar fuerza la idea de que puede caer si no gana este domingo. Sin embargo, ayer en rueda de prensa, el madrileño quiso transmitir tranquilidad y, sobre todo, confianza en sus jugadores.

«Soy optimista», decía el preparador, refiriéndose al choque de mañana en el que se medirán a un rival directo como el Eldense. «Si los jugadores me transmitieran dudas y nervios estaría preocupado, pero es todo lo contrario. Se está trabajando con alegría y concentración. Sabemos que quedan siete partidos por delante y que depende de nosotros», indicaba en rueda de prensa, añadiendo que «hemos pasado muy rápido página de la última derrota».

Mario Simón, que considera que el equipo que «más tranquilidad» tenga en estas semanas será capaz de asegurarse el play off, explicaba que intenta no pensar en las dudas que hay sobre su continuidad. «Son aspectos que no dependen de uno mismo, por eso prefiero centrarme en el trabajo diario. No sé si esas críticas son justas o no, solo sé que es algo que ocurre en el fútbol», decía el murcianista, insistiendo en que «creo en nuestro trabajo y en lo que estamos haciendo en el día a día, y esa es la línea a seguir».

«Yo viene a cumplir unos objetivos y estamos en el buen camino», continuaba Mario Simón que recordaba que «en la primera vuelta ya superamos una situación incluso más complicada que esta». Considerando que no es el momento de «transmitir dudas y crispación», porque eso puede desestabilizar a los jugadores, el madrileño apuesta por mantener su línea de «trabajo, unidad, confianza y humildad».

Refiriéndose a como lo está llevando a nivel personal, dejó claro que «yo firmo que el Real Murcia suba a Primera RFEF y no continuar siendo el entrenador». «No es ninguna preocupación para mí», añadía, dejando claro que en su momento rechazó firmar una cláusula por la que renovaría de forma automática en caso de ascenso. «Se iba a poner y yo no quise, así ni el Real Murcia ni yo íbamos a estar obligados a nada», explicaba, volviendo a insistir en que ahora mismo solo está centrado «en cumplir los objetivos».

Pendiente de Juanfer y Dani

Para el choque de mañana ante el Eldense, Mario Simón tiene las dudas de Juan Fernández y Dani García. Por su parte, recupera al meta Miguel Serna, que ya ha cumplido sus dos partidos de sanción.