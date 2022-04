Las semifinales llegaban para ElPozo Murcia como la última piedra en el camino antes de llegar a la final de la Copa de España en la que esperaba el líder de la LNFS, el FC Barcelona. El rival esta vez era un Viña Albali Valdepeñas que mermado por el desgaste ante Jaén no pudo con los murcianos que demostraron su superioridad en ambas áreas venciendo por 2-5.

Saldrían los murcianos al choque teniendo que cambiar a uno de los destacados del duelo de cuartos, pues Molina dejaba su lugar en portería a Juanjo a causa de unas molestias en el hombro, completando el quinteto con Alberto, Darío, Fernando y Mati Rosa.

Al inicio del choque ninguno de los dos equipos quería mostrar sus cartas, ambos cuadros conocedores del desgaste de la ronda del día anterior aguantaban en media pista sin apretar arriba probando ambos conjuntos el disparo lejano, siendo Lolo y Mati los protagonistas de las más claras en los primeros compases.

Imprecisiones y nervios marcaban los primeros cinco minutos de encuentro en los que, si bien Valdepeñas parecía tener ligeramente algo más de posesión, esta no era transformada en ocasiones mientras que ElPozo tampoco lograba penetrar en la defensa manchega ni crear peligro al contragolpe.

Los azules buscaban a Batería, el más activo del choque que obligaba los de la Región a pararle en forma de falta la mayoría de veces que encaraba, probando además el propio diez de Valdepeñas el golpeo en estas faltas en las que apunto estuvo de sorprender a un atento Juanjo que volvía al quinteto en plena forma.

La tensión para los de Diego Giustozzi llegaba en el ecuador del primer acto cuando Juanjo salía a cortar un balón fuera del área cortando el balón con el muslo, obligando a los colegiados a revisar la acción en el videoarbitraje por una posible mano que suponía la roja, finalmente los colegiados determinaron que no había nada para alivio de los murcianos.

Las ocasiones llegaban a cuentagotas pero ElPozo se encontraba más cómodo y empezaba a generar llegadas hacia la portería de Edu Sousa mientras que Valdepeñas acumulaba la quinta falta quedando más de seis minutos para el descanso lo que provocaba más dudas en la defensa de los manchegos.

El partido se rompía a falta de cuatro minutos siendo ambos guardametas los protagonistas haciendo que las tablas se mantuviesen en el marcador antes de la llegada del doble penalti que cambiaría el curso del primer acto. Sergio llegaba tarde en el bloqueo delante de Taynan para que Gadeia desequilibrase el choque batiendo a Edu Sousa y poniendo el 0-1 con el que nos iríamos al descanso.

Tras el entretiempo, les tocaba arriesgar a los manchegos apretar que adelantaban la línea de presión buscando además dar más profundidad a través de los alas mientras ElPozo aguantaba atrás buscando cerrar el partido al contragolpe aguantando su físico para el tramo decisivo del choque. Nano se probaba con el uno contra uno, obligando a Juanjo a salvar el empate en varias ocasiones.

Los murcianos estaban cómodos y en el mejor momento de los manchegos aprovecharon una de las pocas ocasiones de las que dispondrían para poner tierra de por medio gracias a un remate de Taynan escorado que se colaba por debajo de las piernas de Edu Sousa dando algo más de tranquilidad a los de la Región.

Viña Albali no se rendía, y apoyado por sus más de dos mil aficionados volcó a los murcianos en su campo hasta provocar un penalti de Alberto en un balón dividido dentro del área que Batería no perdonaba para volver a enganchar en el partido a un Valdepeñas al que no le duraría mucho la alegría. Aparecieron los brasileños de ElPozo en la siguiente jugada para que Rafa Santos dejase solo a Gadeia que no perdonaba delante del guardameta para acercar a los de la Región a la final.

Trataban de controlar el partido los murcianos ante las embestidas de Valdepeñas cuando llegaba la quinta falta de ElPozo a falta de más de ocho minutos para el final lo que complicaba la defensa a los de Diego Giustozzi para los últimos compases, siendo Lemine el más desequilibrante en un tramo del partido que era clave aguantar para no llegar al final del encuentro a tan solo un gol de ventaja.

Aparecieron los jugadores decisivos cuando lo necesitaban los de la Región. Llegó el doble penalti favorable a Valdepeñas por una acción en la que la falta era más que discutible y apareció uno de los capitanes, Juanjo, para salvar el 2-3 y crear un fuerte bajón anímico en los manchegos que se verían obligados a buscar a la desesperada la remontada con el ataque de cinco.

Cuando se preparaban para la superioridad, llegó la puntilla de ElPozo en un contragolpe culminado por Darío que hacía el 1-4 para hacer que los murcianos rozasen la final. Salía con portero jugador Valdepeñas y en su primer ataque pondría en tensión a los de la Región puesto que Ivi en la primera jugada hacía el 2-4 con cuatro minutos para el cierre del encuentro. En una pérdida Alberto ponía el 2-5 y ponía fin al partido, el marcador no se movería más para gozo de un Diego Giustozzi que buscará romper su mala estadística en el banquillo en cuanto a logros.

Los murcianos alcanzan de esta forma la decimoquinta final de Copa en la que tratarán de conseguir el primer el título de la era Giustozzi ante un FC Barcelona que ha sido uno de los mayores verdugos para los de la Región en sus últimos acercamientos a la consecución de un trofeo, a las 19:30 en Teledeporte.

VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS: Edu Sousa, Lolo, Lemine, Rafa Rato y Geraghty- cinco inicial- Batería, Óscar, Humberto, Matheus, Ivi, Sergio y Nano. ELPOZO MURCIA: Juanjo, Alberto, Mati Rosa, Darío y Fernando-cinco inicial- Felipe Valerio, Taynan, Rafa Santos, Gadeia, Matteus, Leo Santana y Mariano. GOLES: 0-1. Min 18. Gadeia. 0-2. Min 26. Taynan. 1-2. Min 28. Batería. 1-3. Gadeia. Min 29. 1-4. Min 34. Darío. 2-4. Min 36. Ivi. 2-5. Min 38. Alberto. ÁRBITROS: Cordero Gallardo y Carrillo Arroyo amonestaron en los locales a Edu Sousa, Humberto y Sergio y en los visitantes a Fernando, Alberto, Leo Santana y Taynan. CANCHA: Olivo Arena de Jaén (6000 espectadores).