En directo: Coosur Betis-UCAM Murcia

Primer cuarto

Las defensas se impusieron en los primeros minutos del partido, pero el que peor parado salió fue un UCAM Murcia al que le costó entrar al partido en ataque. Necesitó el equipo universitario tres minutos y medio para anotar la primera canasta con un triple convertido por Davis y posteriormente con otro lanzamiento exterior de Webb (9-6). Sito Alonso intentó cambiar el guion con las rotaciones, al entrar Cate y Czerapowicz, y fue entonces cuando Taylor empezó a entrar en juego. Sin embargo, dos malas defensas a Pasecniks, y una pérdida, provocaron que Evans sentenciase el parcial a la contra frenándose en el triple (17-10). El técnico universitario se vio obligado a solicitar el primer tiempo muerto, pero el UCAM no ofreció síntomas de mejoría. Wiley, bajo el aro, elevó la renta hasta los 11 puntos de distancia (21-10) y la situación empezó a ser preocupante con otra canasta de Brown. Aunque eso sirvió para conseguir una leve reacción del cuadro universitario con los tiros libres de Czerapowiz y un triple de McFadden (23-16). Poco duró, ya que Wiley consiguió ampliar la renta hasta que el alero volvió a anotar desde el triple para cerrar el cuarto (27-19).

Segundo cuarto

Cinco puntos consecutivos de Radovic en su entrada al partido, permitieron al UCAM rebajar la distancia a seis (30-24). El UCAM comenzó a cogerle el punto a la defensa del equipo verdiblanco y encontró mejores opciones en ataque con Czerapowicz acertado de nuevo desde el triple (32-27). Sin embargo, los universitarios se atascaron en este tramo del partido al solo contar con la vía exterior para buscar la canasta y la dupla Evans-Wiley daba muchos problemas a los de Sito Alonso. Aún así, el base verdiblanco comenzó a acusar el cansancio en defensa y eso lo aprovechó Bellas antes del tiempo muerto de Casimiro (36-32). La pausa no sentó bien al equipo murciano y cortó su buen momento ante un Betis que logró mantener la ventaja, a pesar del empeño de Tomás Bellas (39-35). El UCAM seguía sufriendo en el juego interior y Sito Alonso pidió en el tiempo muerto a Cate que defendiera más arriba a Pasecniks, aunque el partido se complicó todavía más con la cuarta falta en el partido de Tomás Bellas y la tercera de Cate. El UCAM se quedó con el base en fuera de juego, mientras que el pívot permitió la reacción en la siguiente acción con una canasta y tiro adicional (44-38). En el último minuto de la primera mitad, una nueva canasta de Czerapowicz y los tiros libres de Taylor permitieron al UCAM llegar al descanso con un marcador apretado (46-43).

Tercer cuarto

El UCAM inició la segunda parte con su quinteto habitual, al regresar Augusto Lima por primera vez desde el primer cuarto. El equipo universtario debía aprovechar la presencia del brasileño, que no contaba con faltas en su casillero, aunque el equipo no lograba ofrecer un nivel mayor de la primera parte (50-48). El marcador seguía igualado y los de Sito Alonso no lograban ponerse por delante al no acertar con sus intentos. De hecho, los puntos de Evans y Brown volvieron a dinamitar el partido a favor del conjunto sevillano con un parcil de 12-5 y el entrenador universitario tuvo que cortarlo con otro tiempo muerto cuando la distancia se fue a los diez puntos (58-48). El UCAM trató de reaccionar con un rápido parcial de 0-5 y con un triple de Webb, junto a otra canasta de Davis, se dio la vuelta a la situación (60-58). Otro triple de Webb permitió empatar el marcador a 61-61 y una contra de Taylor, a dos minutos para finalizar el cuarto, permitió al UCAM dominar el marcador por primera vez (61-63). El Coosur Betis se quedó muy tocado ante el paso adelante del equipo murciano, que consiguió abrir más brecha por mediación de Davis y Lima (61-67). En la última jugada, Evans consiguió neutralizar los tiros libres anotados por Rojas y se encaró el último cuarto con el 64-71.