El Murcia, a romper el factor cancha

El Real Murcia tiene que empezar a cambiar cosas si no quiere complicarse la vida en el tramo final de la temporada, y una de ellas pasa por obtener un botín de puntos mayor en los partidos que dispute como visitante en el grupo V de la Segunda RFEF. Y es que el conjunto grana todavía no ha logrado un triunfo a domicilio en toda la segunda vuelta. Han pasado diez jornadas desde su victoria frente al Toledo en el Salto del Caballo (0-3), el pasado 9 de enero, y debe elevar su cifra como visitante si no quiere que peligre su plaza para el play off de ascenso a Primera RFEF. Todavía más después de las derrotas en casa ante el Yugo Socuéllamos o La Nucía, el pasado fin de semana.

No obstante, el Real Murcia afronta este domingo (18.00 horas) una oportunidad única para tratar de revertir esta situación. El conjunto grana no atraviesa por un buen momento cuando tiene que jugar lejos de Nueva Condomina, pero el Eldense pierde toda la fuerza en su estadio. Cierto es que el conjunto valenciano, a día de hoy, está empatado con los granas en la clasificación con la misma cifra de puntos (44). Sin embargo, es uno de los equipos de la parte alta de la clasificación con peores cifras como local actualmente. Y es que el Eldense tan solo ha sido capaz de vencer en dos de sus últimos cinco partidos como local en el Pepico Amat. Cierto es que una de esas victorias ha sido recientemente, en su último partido en casa frente al Calvo Sotelo Puertollano (3-2), pero se ha visto en apuros en varias situaciones. Incluso cuando ha encadenado dos jornadas consecutivas en casa hasta en dos ocasiones. Ante La Nucía consiguió amarrar un punto, pero en el mes de febrero cayó en casa frente al Yugo Socuéllamos y el filial del Levante. No obstante, la pasada jornada superó al Hércules a domicilio (0-1) y buscará mantener su buena línea de resultados ante un rival directo como los granas para pelear por una plaza en el play off de ascenso en esta recta final del curso. De los equipos que están en esa lucha, el Pepico Amat es el estadio más vulnerable durante esta temporada, ya que el Eldense presenta 19 puntos en trece partidos disputados en su estadio hasta la fecha. El Real Murcia, por ejemplo, ha obtenido 25 en la Nueva Condomina por los 27 o 29 de La Nucía o el Intercity. El Mar Menor lidera este aspecto con 31 puntos en El Pitín en 14 partidos. Precisamente, los granas son el equipo que menos puntos obtienen lejos de casa, con 19, y revertir esa dinámica en este escenario puede evitar el primer problema de la primavera. El equipo valenciano cuenta con el máximo goleador del grupo V El Eldense, rival del Real Murcia este domingo en el Pepico Amat (18.00 horas) cuenta en sus filas con el máximo goleador del grupo V de la Segunda RFEF. El atacante Pablo García ya ha alcanzado los dos dígitos con 10 tantos a estas alturas de la temporada, y el equipo valenciano rentabiliza al máximo los goles del jugador sevillano. Los diez goles los ha conseguido en diez partidos distintos del calendario, y ha conseguido ver portería en los dos últimos encuentros que ha disputado el Eldense en casa ante el Puertollano y La Nucía.