Marta Escudero consigue el primero de sus grandes sueños

La joven promesa murciana Marta Escudero siempre quiso estudiar en Estados Unidos. Antes incluso de coger su primer palo, tal era su ilusión que, junto a una amiga comenzó a ahorrar en una hucha para pagar esos estudios. Lo que no imaginaba entonces es que el golf le ayudaría a cumplir su sueño.

Empezó a practicar este deporte con el único fin de divertirse y mantenerse en forma. No fue hasta que comenzó a competir en torneos nacionales y a conocer otras chicas que estaban estudiando en USA gracias al golf, que se dio cuenta de que era un objetivo alcanzable.

Hace algo más de un año comenzó la preparación académica del idioma para el acceso a la universidad americana. Después de varios exámenes, y la creación del perfil de estudiante/deportista con la colaboración de una agencia especializada en estos trámites, envío toda la información y a continuación comenzó con las entrevistas ante los diferentes coach de las universidades que despertaban mayor interés en Escudero.

Tras este largo proceso de selección, finalmente se decidió y firmó el contrato con la Universidad Lenoir Rhyne, Hickory ubicada en Carolina del Norte.

Esta elección viene motivada porque dicho destino cuenta con una estupenda facultad de Ciencias en la que Escudero podrá estudiar una de las dos opciones que ahora mismo baraja, Bioquímica o Pre-Medicina. Además, el entrenador cuenta con ella y le ha ofrecido un puesto en su equipo. De esta manera podrá desarrollar tanto la parte académica como la deportiva, y no será necesario tirar de la hucha, puesto que le han otorgado una beca de prácticamente el cien por cien del coste.

Una de sus primeras competiciones importantes fue la final de MAJ en Rio Real, donde destacó como una niña tímida pero con mucha personalidad en el campo. El equipo de golf de Lenoir Rhyne está en segunda división de la NCAA y actualmente ocupa el puesto 18 en el ranking. A partir del próximo año contará con una gran aportación murciana.

«En Estados Unidos tengo más posibilidad de compaginar el deporte y los estudios. Me encantaría llegar a ser profesional de golf, pero nunca se sabe. Por otra parte me apetece mucho el cambio de aires y vivir esta nueva experiencia, pero sinceramente me intimida no saber lo que me voy a encontrar, aunque la ilusión que tengo va por delante», concluyó Escudero.