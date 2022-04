El jefe del banquillo del FC Cartagena, Luis Carrión, ha ofrecido en rueda de prensa sus sensaciones de cara al vital encuentro ante el Real Oviedo de este domingo. Consciente de lo que se juega su equipo, el entrenador fija su objetivo en la victoria para acercarse de nuevo al sexto puesto. "Es una semana bonita para los cuatro equipos que estamos más cerca. Nos enfrentamos entre nosotros y es un día importante para encaminarlo todo. Seguramente no sea decisivo, pero es importante para adelantar al Oviedo y acabar la jornada un poquito más cerca del play off", ha expresado.

Carrión ha reflejado la ilusión que se respira en el vestuario albinegro con el difícil reto que tiene por delante y ha afirmado que el equipo quiere seguir peleando. "Tenemos mucha ilusión por que llegue este partido. Llevamos mucho tiempo sin tener la posibilidad de pelear esto tan bonito y queremos hacerlo. Queremos llegar el domingo a las 16.00 de la tarde contentos y cerca de las posiciones de arriba", ha asegurado.

En lo puramente futbolístico, el técnico ha valorado el trabajo del Oviedo y ha desvelado las claves del equipo del 'Cuco' Ziganda. "Es un equipo trabajado. Han ido variando un poco de sistema últimamente pero en su modelo de 4-4-2 funciona muy bien. Tienen piernas por dentro y gente arriba con gol, será un partido difícil".

Con respecto a la enfermería, el catalán ha anunciado que Álex Gallar y Alberto De la Bella no estarán disponibles para el domingo. "Gallar sintió algo en la pierna y en principio no estará. De la Bella ya se está reincorporando pero tampoco llega para el domingo. Los demás están bien y sacaremos un once competitivo para ganar", ha aseverado.

La baja de De la Bella puede provocar la convocatoria del canterano Juampe, que ha entrenado durante la semana con el primer equipo. "El chico ha hecho muy buenos partidos durante todo el año con el filial y cuando ha entrenado con nosotros también ha cumplido. Vamos a valorar los jugadores que tenemos para el domingo y haremos la convocatoria pensando el lo mejor para el primer equipo aunque el 'B' tiene un partido importante", ha concluido Luis Carrión.