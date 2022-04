Delanteras a duelo en el Cartagonova

Cartageneros y ovetenses tienen en su delantera más similitudes de las que pueda parecer: un gran goleador, un goleador adjunto y un asistente de lujo. Rubén Castro y Borja Bastón, con 15 y 17 tantos respectivamente, son los encargados de ‘hacer caja’ en cada uno de los equipos y ambos luchan por el pichichi de la liga, sin embargo, pasan por momentos muy diferentes. Mientras el canario atraviesa una sequía histórica para él de ocho partidos sin anotar, el madrileño mantiene una constante relación con el gol que le ha llevado a anotar 6 tantos en los últimos 9 partidos.

Ambos jugadores cuentan con el apoyo de un jugador que le cubre las espaldas en caso de emergencia. Mohammed Dauda -8 goles y 2 asistencias- y Samuel Obeng -6 goles y 1 asistencia- han mantendido durante toda la temporada un buen nivel en ataque y han aparecido cuando más lo necesitaba el equipo, en muchas ocasiones, cuando los arietes no han tenido su mejor día. Su aportación en ataque no es nada desdeñable y, además, sus características son muy parecidas destacando en la velocidad y el desequilibrio.

Además de la lucha por el pichichi entre Rubén y Borja se dará en el Cartagonova otra pelea, la del mejor asistente del torneo. Los pases de gol son la especialidad de Álex Gallar -2 goles y 7 asistencias- y Borja Sánchez -3 goles y 7 asistencias-. Ambos jugadores se encuentran empatados en la segunda posición de la tabla de asistentes y podrían salir vencedores del partido en Cartagena. Mientras que el jugador azul concentró su aportación en la primera parte de la temporada y ha estado más diluido en los últimos encuentros, Gallar ha repartido sus pases más homogéneamente durante las jornadas.

Los seis jugadores son prácticamente indiscutibles en la delantera de sus equipos y tanto Luis Carrión como el Cuco Ziganda son conscientes de su vital importancia a la hora de conseguir victorias. El tridente albinegro, con 25 tantos, ha proporcionado a su equipo el 54 por ciento de los goles totales del equipo. Los tres atacantes azules, con un gol más, aportan al Oviedo el 63 por ciento de los tantos a favor.

Cuando la pelota eche a rodar en el Cartagonova el domingo a las 14.00, el fútbol y, sobre todo, los goles, dictarán sentencia sobre qué equipo es merecedor de optar a la promoción de ascenso y qué equipo se queda con la miel en los labios.

Sergio Tejera: «Es un rival directo y el partido es como una final para nosotros»

El centrocampista albinegro Sergio Tejera atendió a los medios de comunicación a tres días de enfrentarse a su exequipo, el Real Oviedo. Consciente de la gran oportunidad del equipo, que se encuentra a 5 puntos del sexto puesto, Sergio admitió abiertamente que el objetivo es alcanzar el play off. «El equipo es ambicioso y a estas alturas no vamos a decir que el objetivo no es el play off porque para nosotros lo es. Si queremos llegar tenemos que ganar estos partidos contra rivales como el del domingo», afirmó.

Consciente de la dificultad de conseguir el reto, Tejera asegura que el partido ante el Oviedo es la última oportunidad. «La realidad es que ya quedan pocos partidos y si quieres pelear por el play off tenemos que ir a por los tres puntos. Es un rival directo y si nos gana se aleja demasiado, así que yo creo que es una final para nosotros», aseguró.

El futbolista barcelonés recuerda el partido de la primera vuelta, en el que los ovetenses pasaron por encima del cuadro cartagenero. «A nadie le gusta perder y menos haciendo un partido tan flojo como hicimos allí. Ha pasado mucho tiempo de ese partido, sabemos lo que nos jugamos y vamos a ir a muerte», aseveró.

Por último, Sergio dio las claves del partido. «Tenemos que creer en lo que hacemos, en nuestro fútbol, y meterle mucha intensidad, concluyó.