El UCAM se jugará estar en el play off en el Palacio de los Deportes

Después un ‘marzo loco’ saldado con tres victorias y cuatro derrotas, el UCAM Murcia llega al esprint final de la temporada 2021-2022 con trece triunfos en su casillero. El conjunto universitario necesitará ganar cinco partidos más para estar en los play off, que es la ambición que se ha marcado en el club. El discurso del entrenador, Sito Alonso, no es de conformismo, sino todo lo contrario. «No nos vale decir que casi hemos ganado. No haberlo hecho nos debe dar más rabia para trabajar y saber que tenemos las opciones intactas para competir ya el sábado, que es lo que hace un equipo bueno», dijo tras la derrota el martes en el Palacio frente al Barça (87-89). Y precisamente en casa es donde el UCAM Murcia se jugará el 80% de las posibilidades de estar en las eliminatorias por el título. De los nueve encuentros que restan para finalizar la liga regular, cuatro se jugarán en casa contra Gran Canaria, Obradoiro, Joventut y Casademont Zaragoza, los tres últimos en las cuatro jornadas finales. Teniendo en cuenta que para asegurar el pasaporte para el play off necesita llegar a los 18 triunfos, que es la media de las últimas temporadas, ganar esos encuentros y sumar un triunfo fuera es necesario.

Después de visitar este sábado al Coosur Betis (18:00 horas), recibirá en casa el domingo 10 de abril al Gran Canaria. Posteriormente, el Miércoles Santo, visita al Bitci Baskonia y también volverá a jugar fuera el domingo 17 de abril, en la pista del Baxi Manresa. Una semana después, otra jornada fuera de casa, en ese caso en la pista del Surne Bilbao. Y ya en el mes de mayo, el domingo 1 de mayo, recibirá al Monbus Obradoiro, para siete días después enfrentarse también en el Palacio en otro choque clave al Joventut de Badalona. El miércoles 11 de mayo visitará al Real Madrid y cerrará la liga el domingo 15 de mayo en casa frente al Casademont Zaragoza.