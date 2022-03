La recta final de la fase regular del campeonato se está torciendo para el Real Murcia. Las dos derrotas consecutivas, ante El Ejido y ante La Nucía, han empañado la racha de trece partidos sin perder que acumularon los granas. Y es que, en estas dos derrotas, la constante ha sido la falta de llegada de los de Mario Simón. Están teniendo muchos problemas para generar ocasiones. El Murcia sigue siendo fiel a su juego, queriendo dominar el partido con el esférico, pero cuando hay que pasar del medio del campo, el sistema se cortocircuita: ni el enganche recibe un buen balón entre líneas, ni los extremos dan profundidad.

Los problemas con el gol están siendo una constante en lo que va de temporada, incluso cuando se consiguió la racha de trece partidos sin perder, pero cuando las derrotas llegan, todo lo que antes no parecía un problema, aparece. De esos trece encuentros, el Real Murcia se quedó a cero en cuatro.

La mala dinámica de cara a puerta ha hecho que el cuadro murcianista rebaje sus cifras anotadoras hasta hacerlas mediocres. En 27 partidos disputados de liga, ha anotado 29 goles. Esta cifra supone algo más de un gol por partido. Junto al Mar Menor, es el equipo menos goleador de los siete primeros. La Nucía (35), Intercity (32), Hércules (31), Eldense (35) y Alzira (33), adelantan todos al equipo murciano en cuanto a registros goleadores se refiere. En una categoría donde un gol es un mundo, tener una desventaja de unos cuantos con tus rivales directos puede marcar la diferencia. Así se está viendo.

Dependencia de Carrasco

Gran parte de la temporada, Andrés Carrasco ha ejercido como salvador del Real Murcia. Sus ocho goles han aportado a los granas los puntos necesarios para estar en la parte de arriba de la temporada. No solo es el máximo artillero, sino que también es el máximo asistente del equipo con tres asistencias. Es, desde principio del curso, el hombre referencia. Pero, en las últimas fechas, el murciano ha bajado su rendimiento y el equipo se está resistiendo. Andrés Carrasco solamente ha anotado un gol en los últimos ocho encuentros que ha disputado. Su equipo, ante esa dependencia, se ha resentido y ha pasado en pocas semanas de luchar por el primer puesto a ver peligrar la plaza del play off. Pero sería injusto achacar a Carrasco toda la responsabilidad de la falta de gol del Real Murcia, pues, mirando a la segunda línea, nadie ha respondido a las expectativas. Solamente Dani García, con cinco tantos, se acerca a sus cifras. Juan Fernández y Pablo Haro, solamente llevan dos tantos. Tampoco Boris está haciendo goles, pues a pesar de haber contado con 608 minutos, solamente ha marcado un gol.

Actualmente, los granas están empatados con el Eldense por la última plaza que da derecho a disputar las eliminatorias por el ascenso y tienen el golaveraje perdido. Este domingo (18.00, La 7 TV), tendrán una final contra el equipo alicantino, así lo indicaba Carrasco, que fue contundente en sus declaraciones. «Estamos en deuda con la afición y ya no nos vale ni el empate. No tenemos paracaídas y tenemos que ir a tumba abierta contra un rival directo que ya nos ganó en la ida», declaraba. También alabó a su rival antes del decisivo duelo. «Es un muy buen equipo, que le gusta jugar con la pelota y que arriesga. Creo que eso nos puede beneficiar, que no se cierren tanto y nos dejen espacios. Ahí podemos aprovechar algún robo en salida, que es uno de nuestros puntos fuertes», explicó antes de un encuentro que puede volver a impulsar al Murcia o, en caso de derrota, dejarlo muy tocado para el tramo final.

Se aprueba la avenida ‘Afición del Real Murcia’

La comisión de calles del Ayuntamiento de Murcia aprobó que la venida que pasa por la fachada principal de Nueva Condomina, pase a llamarse ‘Avenida Afición del Real Murcia’. Así lo estimó oportuno Esther Nevado, concejala de Salud y Transformación, tras la propuesta realizada por el Consejo grana. Próximamente se realizará la inauguración de la placa en la avenida.