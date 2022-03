El UCAM busca esta noche ante el Castilla una ilusión a la que poder aferrarse

La permanencia para el UCAM Murcia se está poniendo muy cara. El debut del equipo en Primera RFEF ilusionó a todos, tanto club como afición, a lograr objetivos ambiciosos esta temporada. Pero desde el inicio, todo se torció y el UCAM ha estado prácticamente todo el año sumido en la parte baja de la clasificación, y buena parte del tiempo en puestos de descenso. Una posición en la que cada vez se encuentra más hundido. Hace dos semanas se encontraban a cinco puntos, la pasada a seis y esta, a siete. No consigue arrancar un equipo que moralmente está hundido y que ya va por su tercer entrenador de la temporada. Las jornadas pasan y el equipo no gana. De hecho, en 2022, solo ha ganado tres de los once partidos disputados.

El debut de Aira ante el Albacete fue un dardo envenenado. Tuvo que lidiar con el líder de la clasificación y en el partido se vio el porqué de la posición de cada conjunto. Arrasó el Albacete al UCAM en la primera mitad y aunque después mejoró, no le dio para rascar ni un empate. No baja la intensidad del calendario para los universitarios, pues si la visita al Carlos Belmonte era muy complicada, no se queda atrás la que tiene que hacer al Alfredo di Stéfano para enfrentarse al Real Madrid Castilla (20:30, Footters) con la baja de Josete. El filial merengue no se encontraba hasta hace mucho en una posición tan lejana al UCAM Murcia, pero una buena racha en el último mes de competición los ha sacado de la quema y ya estás más cerca de los puestos de play off que del descenso. Se encuentran undécimos, con 39 puntos, mientras que el UCAM es antepenúltimo con 28 puntos. El partido de la primera vuelta entre ambos equipos dejó un gran sabor de boca para el UCAM Murcia, que venció por 3-0 en La Condomina en una exhibición de Manu Garrido, que marcó un doblete ese día y ya no ha vuelto a mojar más en liga. Fue la última gran noche del equipo en la temporada. Y lo triste fue que sucedió en la jornada tres. Pero, desde entonces, mucho han cambiado las cosas. El Real Madrid Castilla, además de llevar una racha de tres partidos consecutivos sin perder, es un equipo que en casa se ha mostrado muy fiable. De los trece partidos que ha disputado en el Alfredo di Stéfano, solamente ha perdido dos. Y, además, es el tercer equipo más goleador del grupo, con 42 tantos. Una condición que no viene bien al UCAM, ya que es el segundo más goleado.