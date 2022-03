Alerta amarilla para el Real Murcia en el lateral derecho frente al Eldense

Se podría decir que el Real Murcia atraviesa por su peor momento de la temporada después de la derrota en el Rico Pérez de la primera vuelta. El conjunto grana tan solo ha sumado cinco puntos en las últimas cinco jornadas, y eso ha provocado que haya pasado de pelear por el liderato a poner en peligro su plaza para el play off de ascenso a Primera RFEF cuando restan siete partido para que finalice el curso. A partir de ahora, cualquier detalle puede marcar la diferencia más que nunca, y uno de ellos puede ser la pérdida de un jugador importante al tener que cumplir sanción.

Salvo contratiempos por lesiones, como el caso de Dani García, o posibles decisiones técnicas, el entrenador grana podrá contar con toda su plantilla para medirse este domingo (18:00 horas, Footters) al Eldense en un duelo clave para volver a dar un golpe sobre la mesa y marcar territorio en la zona play off, ya que el conjunto valenciano cuenta actualmente con los mismos puntos que los murcianistas (44) y está fuera de la zona que dan acceso a las eliminatorias. Sin embargo, cualquier detalle, como una tarjeta amarilla, podría tambalear todos los planes de cara al siguiente encuentro ante un rival directo en la misma lucha, como es el Hércules. Y es que tanto el lateral Mario Sánchez como el delantero Boris Kouassi son los dos jugadores que actualmente encaran este tramo de la competición apercibido por las cartulinas amarillas al contar con cuatro cada uno. El caso del delantero sería algo menos preocupante para el técnico madrileño, ya que durante toda la temporada ha contado con un rol de revulsivo al entrar en las segunda partes. Sin embargo, si el defensa sale de Elda con una cartulina amarilla, sí que sería un quebradero de cabeza para un Mario Simón que todo lo que no sea obtener un resultado positivo este domingo podría poner en peligro su continuidad al frente del banquillo.

El lateral murciano llegó este verano a la Nueva Condomina y es un fijo en el once inicial. Tan solo se ha perdido un partido, el de la jornada 7 frente al Pulpileño por lesión, y su presencia es muy importante. Ya no solo por lo que aporta dentro del terreno de juego, sino porque es el único jugador de la plantilla que no cuenta con un sustituto en su puesto de garantías. Así pues, en caso de que Mario Sánchez vea su quinta cartulina amarilla en este tramo final, el entrenador grana debería recomponer su defensa con alguna solución de emergencia al no poder contar ya con el canterano Fran Bertomeu, quien se marchó cedido en el mercado de invierno al Orihuela. Cierto es que Mario Sánchez es un jugador cuidadoso en este aspecto, ya que hasta el encuentro frente a La Nucía el pasado domingo, encadenaba hasta 13 partidos sin ser amonestado. La primera amarilla en su casillero fue en la jornada 2, y las otras restantes, las más consecutivas, en las jornadas 12 y 14 frente al Hércules y el Melilla, respectivamente.

El futbolista murciano es el segundo jugador que más minutos ha disputado esta temporada, un total de 2.290, tan solo diez menos que el central Alberto González, quien lidera esta faceta. Le sigue de cerca el portero Miguel Serna, quien ha sido baja en las últimas semanas, primero por unas molestias en el codo, y después por su expulsión ante el Atlético Levante por protestar una acción desde el banquillo. El portero grana ha tenido que cumplir dos partidos de sanción (el duelo disputado en El Ejido y el pasado frente a La Nucía) y podría regresar este domingo al once si deja atrás las molestias en su articulación que venía arrastrando las últimas semanas.