En directo: UCAM Murcia CB-Barça

Primer cuarto

El UCAM Murcia realizó un primer cuarto muy inteligente que, junto a su intensidad característia en al salida, sorprendió a un Barça mermado por las ausencias en su juego interior. Jordan Davis, con cinco puntos consecutivos, fue el más activo durante los primeros compases. El escolta universitario, tras un robo más canasta, logró anotar tres tiros libres después de una falta de Exum (12-6). El equipo universitario tomó su primera ventaja y, con las rotaciones, tampoco aflojó. Sito Alonso protegió a sus interiores con rotaciones cortas, sobre todo a Lima, y el equipo azulgrana empezó a mostrarse incómodo tras una canasta de Taylor que provocó el primer tiempo muerto de Jasikevicius y una técnica por protestar (16-6). El equipo murciano aprovechó las dificultades del Barça, con Smits y Mirotic alternando el rol de cinco, y tan solo Laprovittola fue capaz de impedir que la distancia fuese mayor con sus triples (27-16).

Segundo cuarto

El Barça se acercó con el inicio del segundo cuarto gracias a un parcial de salida de 2-7. Consiguió rebajar pronto la barrera psicológica de los diez puntos y después de una canasta de Calathes, Sito Alonso tuvo que parar el partido el solicitar tiempo muerto (29-23). Laprovittola no perdonó los fallos del UCAM en ataque durante este tramo del partido y a cinco minutos y medio para finalizar la primera mitad el marcador era de 29-28. Se abrió entonces un nuevo partido en el que el Barça empezaba a encontrarse cómodo, pero el equipo murciano comenzó a ganar confianza de nuevo al enlazar buenos ataques con excelentes defensas (33-28). El equipo murciano confirmó su arreón con las visitas de Taylor al tiro libre y una canasta de Davis, pero los de Jasikevicius resistieron. Davis, excelso desde el triple, se sacó de la chistera otro lanzamiento imposible al que contestó Mirotic y a dos minutos para el descanso la distancia era de +5 para el UCAM (40-35). Tras el segundo tiempo muerto de Sito Alonso, se produjo un intercambio de canastas que dejó en una mejor posición al equipo azulgrana. Pero la última palabra la tuvo Taylor en la última posesión con una canasta frontal que cerraba la primera mitad con el 46-42.

Tercer cuarto

Al UCAM le costó arrancar en la segunda mitad, por eso el Palacio animó pronto a los suyos tras dos canastas de Nnaji. Isaiah Taylor contrarrestó el arreón azulgrana en estos primeros compases alcanzando 18 puntos en su cuenta particular y anotando todos los puntos del cuadro universitario en este periodo, salvo un tiro libre de Webb (53-51). Una técnica por protestar a Dante Exum, tras una falta en ataque, la convirtió el ala-pívot con su visit al tiro libre y un 'alley oop' entre Davis y Lima desató la locura en el Palacio (56-53). El pívot brasileño supo moverse durante estos compases por la zona y crear problemas al Barça en ataque, sin embargo, su cuarta infracción, a 2:48 para finalizar este cuarto, torció los planes para el UCAM (58-56). Sito Alonso apostó por Malmanis en lugar de Cate y el Barça, pese a sus intentos, no conseguía adelantarse en el marcador (60-59). Tuvo que esperar hasta el último minuto de este cuarto, cuando Mirotic lo logró desde el tiro libre (60-61). El equipo universitario contó con la última posesión para recortar distancias, pero el triple de Czerapowicz no entró y dejó al Barça con ventaja de cara al último cuarto (60-64).