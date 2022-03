Sito Alonso: "No hemos ganado, pero hemos hecho una cosa de equipo grande"

El UCAM Murcia CB no pudo añadir a su casillero la que hubiera sido su decimocuarta victoria de la temporada en la Liga Endesa, pero Sito Alonso se marchó con buen sabor de boca pese a no poder redondear la mañana con la que hubiera sido la tercera victoria de su equipo este curso frente al Valencia Basket. Después de finalizar la primera mitad once puntos por debajo en el marcador, tras un palmeo de Jasiel Rivero sobre la bocina de posesión, el equipo consiguió remontar esa desventaja nada más arrancar el tercer cuarto. Volvió a ceder terreno encajando un mal parcial, pero llegó a igualar el marcador a un minuto y medio del final con el 68-68, algo de lo que el técnico madrileño se mostró «muy orgulloso» de sus jugadores. «Ganar sin acierto es de equipos grandes. Hoy no hemos ganado, pero hemos hecho una cosa grande. Cuando sales como esa estampida en el tercer cuarto, con jugadores sin ningún tipo de acierto, pero luchando con una defensa increíble. Cuando recuperas el marcador muy pronto y se vuelven a ir con otro buen parcial y están por encima de nuevo... ha sido magnífico saber jugar si ese acierto. Por eso estoy orgulloso de lo que han hecho todos los jugadores del equipo», explicó Sito Alonso al término del partido.

De hecho, el UCAM Murcia contó con la última posesión del partido. Sin embargo, no contó con el tiempo suficiente para armar un buen lanzamiento al optar por defender en la posesión del Valencia Basket. «Las últimas decisiones nunca las comparto después, porque sería dejar mal a uno u otro. Lo que se ha hecho, está perfecto. Está bien, han jugado ellos, han apurado y es lo que ha pasado. Me ha sabido peor la anterior, la última defensa porque creo que ese balón de Pradilla que va por el suelo... podría haber sido nuestro. Lo demás es solo un tema de aprendizaje», comentó el entrenador universitario. El UCAM Murcia, que tan solo ha enlazado dos derrotas consecutivas en una ocasión esta temporada, recibirá mañana al Barça en el Palacio de los Deportes (20.30 horas). «Solo con este espíritu somos capaces de hacer lo que estamos haciendo, que es algo difícil de repetir, y que lo necesitaremos para vencer a un equipo que parece intratable hasta ahora», concluyó.