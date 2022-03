Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha asegurado sin dudarlo que este martes (20:30 horas, Movistar) se enfrentarán al que es "el mejor equipo de Europa con diferencia" y ha dado una pauta para tratar de vencer al Barça. "No debemos perderle la cara al partido en ningún momento", ha dicho al tiempo que ha enviado un mensaje a la afición: "No quiero que pase como ante el Real Madrid cuando nos metían canastas y escuchaba aplausos".

El técnico del cuadro universitario se ha manifestado en esos términos en la víspera del encuentro de la vigésimo segunda jornada de la Liga Endesa, que fue aplazado en su día por un brote de coronavirus en el cuadro grana y que comenzará a las 20:30 horas en el Palacio de los Deportes de Murcia.

"Nos enfrentamos al mejor equipo de Europa con diferencia y es un partido de los que nos gustan y tenemos que hacerlo especialmente bien para tener opciones de ganar ante una gran plantilla y que está funcionando mejor que otras temporadas. En todo caso, nosotros pensamos que podemos vencer a cualquiera", ha indicado Sito.

El UCAM CB llega a este encuentro después de perder este domingo por 71-72 frente al Valencia Basket y siendo el séptimo clasificado, ahora con un bagaje de 13 victorias y 11 derrotas. Pese a ese revés, Alonso ha valorado lo hecho: "Llegué a casa excitado por el juego de mi equipo y también contrariado por el resultado".

Este martes se enfrentará al líder, un FC Barcelona que también llegará a la cita tras caer, en su caso por 83-72, en la cancha del Joventut de Badalona. Los azulgranas llevan 19 triunfos en 24 partidos.

"Para el Barça no es fácil jugar en Badalona pues, además, el Joventut está en un momento dulce y llevaba cinco victorias seguidas. El Barcelona está a un nivel increíble y ante él nosotros no tenemos tiempo para reaccionar tras haber hecho las cosas bien. Tenemos que quedarnos con esa mentalidad y la ambición mostrada contra el Valencia y tener la misma ilusión por ganar para que al Barcelona le resulte incómodo jugar el partido".

"Espero que el equipo esté como yo, que estoy a tope y perfecto para esta nueva batalla, y no podemos lamernos más las heridas. Seguro que el equipo estará bien para competir", ha seguido diciendo.

A nivel táctico ha comentado lo siguiente: "Si no controlamos el rebote, tendremos un problema porque no podremos correr la pista, que es lo que más nos gusta. No debemos perderle la cara al partido en ningún momento".

"La táctica, a la que los entrenadores le damos mucha importancia, a veces es secundaria y no vale absolutamente para nada sin la capacidad de motivación y de entrega", ha apuntado seguidamente.

El apoyo de la grada se antoja fundamental y a eso ha hecho referencia el entrenador del UCAM CB.

"Me gustaría que fuese diferente al día del Real Madrid, en el que nos metían canastas y escuchaba aplausos. Quiero a mi afición apoyando a tope y mi deseo es que esta temporada sea histórica para el club y tenemos que unirnos en la lucha durante estos diez partidos como si no hubiera un mañana por el objetivo de estar entre los ocho primeros de la clasificación", ha declarado.

Para este choque es posible que el alero internacional sueco Chris Czerapowicz pueda reaparecer tras haberse perdido los últimos encuentros por una lesión de tobillo.

"Las sensaciones con Chris son mejores y soy bastante optimista para poder contar con él. Es un jugador que establece unas pautas tácticas muy importantes jugando como alero y queremos que vuelva a la rotación porque le echamos de menos".

Al nórdico y a sus compañeros en general se ha referido el técnico madrileño. "Creo en todos los jugadores de la plantilla y se han ganado mi respeto de manera absoluta", ha llegado a decir.