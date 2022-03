Que no cunda el pánico... o sí

No tendrá Mario Simón que revolver toda su casa para buscar un paraguas. Los días que hemos vivido de lluvia harán que lo tenga a mano, lo que será una buena noticia para el técnico del Real Murcia, al que le espera una semana de intensos chaparrones después de que La Nucía se llevase el trinfo de Nueva Condomina, después de que se encajase la segunda derrota consecutiva y después de que haya desperdiciado el colchón de puntos que permitía al equipo dormir tranquilo en el play off -el Eldense, sexto, ya ha pillado a los murcianos-.

Es el riesgo de ser entrenador. Un riesgo que se incrementa cuando te sientas en un banquillo de las exigencias del murcianista. Si en cualquier club, cuando las cosas van mal, todas las miradas apuntan al míster. En el Real Murcia, lo de menos son las miradas. En el Real Murcia, lo de más son las pistolas cargadas.

Pero no debería darle mayor importancia Mario Simón. Ya tiene un máster de ocho meses en Nueva Condomina. Y, si se siente perseguido o poco querido, solo tendría que dedicar un poco tiempo a estudiar la historia de los últimos años en el Real Murcia para darse cuenta de que la cosa no va con él. La cosa va con todo el que se sienta en el banquillo, un lugar donde es más fácil que te echen que que te aplaudan.

No ha hecho el madrileño todavía nada para que le ovacionen. Pero tampoco ha desentonado en exceso para que vuelva el debate sobre su continuidad. Es verdad que ayer el Real Murcia cayó ante La Nucía, y que ayer el Real Murcia se olvidó de la lucha por el primer puesto, y que habrá que remangarse para entrar en el play off, pero también es verdad que quedan solo siete jornadas y que lo peor que podría pasar es que la dinamita se detone desde casa. Algo muy típico en los últimos años en Nueva Condomina. O si no que se lo pregunten a José Manuel Aira, ahora que está de vuelta a la Región.

Porque el Real Murcia que ayer perdió ante el líder La Nucía y que hace una semana se fue a la lona frente al El Ejido está entrenado por Mario Simón. Pero es que el Real Murcia al que le aplaudían por su fiabilidad defensiva, por su capacidad de sobrevivir, por su gen competitivo o por acumular trece jornadas sin perder también estaba entrenado por Mario Simón.

Y ni Mario Simón era el mejor hasta hace dos semanas, cuando una buena parte del murcianismo miraba para otro lado pese a los pobrísimos empates ante el Marchamalo, el Socuéllamos y el Pulpileño; ni Mario Simón es ahora el culpable de todos los males por perder dos partidos, uno de ellos ante el líder de un Grupo V mediocre en general.

Porque el problema del Real Murcia más que en la silla de entrenador está en el resto de sillas del banquillo, y eso ni Mario Simón ni ningún otro técnico puede solucionarlo ahora mismo. Lo podría haber hecho el madrileño el verano pasado, cuando no pataleó para que le trajeran más dinamita en ataque. O lo podría haber intentado en enero, cuando no quiso remangarse para sacar a futbolistas que no contribuían, y se conformó con tres o cuatro refuerzos que, de forma realista, se veía que no eran suficientes dadas las aspiraciones granas, pero que en la burbuja que cada mercado rodea al Real Murcia, ya se encargaron de vendernos como la panacea. Sin embargo, con la temporada volando, no es el momento de ajustar cuentas que ya forman parte del pasado.

Es el momento de confiar en que Mario Simón vuelva a tocar la tecla exacta para convertir al Real Murcia en un equipo inexpugnable y competitivo, el único camino válido dadas las dificultades que tienen los granas para generar ocasiones de gol; y luego rezar para que caiga algún gol de vez en cuando.

Justo esto ocurrió en los primeros diez minutos del choque frente a La Nucía. Justo en ese tiempo, en el que el Real Murcia sacó los dientes para no dejar respirar al líder y en el que Ganet solo necesitó dos minutos para sacarse uno de sus latigazos y poner el 1-0 en el marcador, nadie se acordó de Mario Simón, ni nadie reprochó nada a Mario Simón. Porque en ese cuarto de hora en el que se maniató al líder, el Real Murcia no generó ningún fútbol, pero en ese rato todos eran felices mirando el electrónico. La diferencia con otras tardes victoriosas es que en esta ocasión la defensa falló y Cabezas en el minuto 16 no perdonó.

Y la diferencia con otros partidos es que el Real Murcia se olvidó de que los puntos se ganan en el terreno de juego para entrar en discusiones con el árbitro. Nadie ignora que los colegiados le han quitado más que le han dado o que el trencilla de ayer era un tiquismiquis de cuidado de los que ponen nervioso hasta al más paciente, pero el Real Murcia en vez de aislarse de lo que no está en su mano y de centrarse en poner en aprietos a La Nucía, se evaporó del campo para entrar en una batalla que nunca iba a ganar.

Ni el gol de Fofo desde el punto de penalti después de una mano de Armando dentro del área hizo reaccionar al Real Murcia. Y ahí si puede ser culpable Mario Simón, que consintió que sus jugadores tirasen a la basura casi 40 minutos, en los que en vez de intentar dar la vuelta al marcador, lo único que hicieron fue patalear y protestar ante cada decisión de un colegiado que ayer no tuvo nada que ver en la derrota de los murcianos.

Porque quitando el gol de Ganet en el minuto 2, no hubo otra ocasión clara de gol. Porque Andrés Carrasco no sumó ni un tiro, pero no sumó ni un tiro porque sus compañeros no le dieron ni un pase. Porque ver un balón filtrado en el Real Murcia es imposible, porque ver un centro medido es una quimera, porque no hay forma que nadie mire al área rival. Porque cada vez que hay un córner o una falta a favor lo único que hacen los granas es decir ‘pasapalabra’.

Y para ver el gran trabajo que se hizo en el mercado invernal para reforzar el ataque, solo hay que ver las estadísticas. Quitando a Santi Jara, que ya ha perdido su explosividad inicial, poco o nada han aportado Zeidane y Drenthe. Por no hablar de Boris, al que se le aseguró el puesto porque la segunda vuelta iba a ser su vuelta, pero a falta de siete jornadas todavía estamos esperando que el costamarfileño baile durante el tiempo reglamentario y no cuando acaban los partidos y le corea la grada.

La desazón que genera ver a todos esos jugadores que son más bien un cero a la iezquierda parece que le afecta hasta al propio Mario Simón, que tras el 1-2 no supo actuar con sangre fría e hizo cambios por hacer. Sacó todo lo que tenía sin idea ni criterio, y lo único que se vio fue desorden y pataleos contra el árbitro. Eso y una derrota que lo complica absolutamente todo. Pero una derrota que no debe hacer cundir el pánico a un equipo que lo tiene muy fácil, solo debe ganar a un Eldense que en casa ha dejado escapar 20 puntos; a un Hércules que tampoco vive en su mejor momento o a cuatro equipos instalados en la zona de descenso.