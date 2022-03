El último tren hacia el liderato del Real Murcia

Decía Mario Simón en la previa del encuentro que no era un partido decisivo, que aún quedaban muchos puntos en juego. Y posiblemente, mirando solo el apartado matemático, tendría razón. Pero, lo cierto es que, si el Real Murcia no gana a La Nucía (17.00, La 7 TV), se podría ir despidiendo del liderato. Los granas están a seis puntos de los dos equipos alicantinos, que comparten la primera posición. La Nucía e Intercity mandan en la tabla con 50 puntos, mientras que Hércules se sitúa en tercera posición con 45 puntos. En una sorprendente cuarta posición está el Mar Menor con los mismos puntos que el Hércules tras su victoria de ayer en Granada, y ya, en la última plaza del play off, está el Real Murcia, con 44.

Una victoria ante los alicantinos supondría recortar la distancia hasta los tres puntos. Y también supondría tener el golaverage ganado, ya que en el partido de la primera vuelta, el Real Murcia se impuso en el Estadio Olímpico Camilo Cano. Las posibilidades de liderato, en caso de victoria, aumentarían exponencialmente. Pero al igual que una victoria pondría las cosas muy a favor, una derrota tendría el efecto totalmente contrario. Un triunfo de La Nucía alejaría a ambos conjuntos a una diferencia de nueve puntos. Teniendo en cuenta lo poco que están fallando tanto ellos como el Intercity, parecería improbable que el Real Murcia pudiera recortar esa diferencia con tan solo siete partidos por delante. Llegan los dos equipos en un momento de forma muy diferente. Los de Mario Simón están sufriendo un bache de resultados que se agravó con la derrota de la jornada pasada en El Ejido. Tan solo han conseguido una victoria en los últimos cinco partidos. Demasiado tropiezo para un equipo que, de no haber fallado en los partido ‘trámite’ que ha tenido, estaría en las últimas semanas, estaría en una posición mucho más ventajosa de cara a los partidos que tiene que afrontar en la recta final. Por su parte, el equipo de César Farrando, a pesar de no llevar una racha espectacular de resultados, está llevando una línea mucho más regular y solamente ha perdido un partido de los últimos seis. La semana previa al encuentro ha estado marcada por las quejas de Mario Simón sobre los arbitrajes recibidos durante todo el curso. Protestó primero a través de sus redes sociales, donde pidió respeto para el Real Murcia, y lo hizo también en la rueda de prensa previa al encuentro. Se quejó el técnico de la incongruencia de que un árbitro de Benidorm pitara al Murcia mientras luchaba con los equipos alicantinos. César Farrando respondió a las palabras de Mario Simón, quitándole hierro a la procedencia del colegiado. «A nosotros nos han pitado seis o siete árbitros murcianos y no nos quejamos. Te puedes quejar del árbitro, pero no de dónde es», explicaba el técnico. En el apartado de bajas, el Real Murcia solamente tendrá la del guardameta Miguel Serna, que sigue arrastrando la sanción de dos partidos que le han mantenido al margen las últimas semanas.