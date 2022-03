El esprint final arranca en Gijón

El esprint final de la temporada en Segunda División ya está aquí. Quedan diez jornadas y el FC Cartagena está metido en la lucha por entrar en el play off de ascenso. Es difícil, puesto que tiene que sumar 20 de los 30 puntos que restan en juego, pero no imposible para los jugadores de Luis Carrión. Esa volata comienza esta tarde para los cartageneristas en El Molinón frente a un Sporting de Gijón metido en problemas, coqueteando con el descenso, aunque ahora mismo tiene un colchón de seis puntos. Si importante es para los locales el choque, también lo es para los albinegros, que están a cinco puntos del sexto puesto. Los duelos directos que se presentan en el escenario próximo le hacen concebir esperanzas y mantener las posibilidades intactas.

El FC Cartagena llega a Gijón después sumar dos triunfos consecutivos en casa contundentes, aunque entre medias de ambos tuvo un borrón en Miranda de Ebro. Para alcanzar el play off tendrá que acabar con esa imagen de equipo irregular en sus desplazamientos. Y los datos son claros: solo quince puntos sumados en dieciséis encuentros y para encontrar el último triunfo fuera de casa hay que remontarse al 24 de enero en la visita a la Real Sociedad B.

Los asturianos, por su parte, están en el peor momento de la temporada. El equipo que dirige José Luis Martí, quien sustituyó a David Gallego hace poco más de un mes, solo ha sumado un punto en las últimas cinco jornadas y solo un triunfo en nueve. Ha caído ante la Ponferradina, Real Zaragoza, Real Sociedad B y CD Tenerife, mientras que su único empate fue la semana pasada en el campo del Leganés. En su estadio se ha mostrado muy inseguro durante todo el curso, perdiendo siete partidos y empatando otros tres. Ha pasado de estar al final de la primera vuelta en una situación cómoda a meterse en serios problemas.

Los cartageneristas solo tienen una baja, el lateral Alberto de la Bella. El resto de jugadores viajaron ayer y todo apunta a que Luis Carrión alineará a Marc Martínez en la portería; Delmás, Vázquez, Datkovic y Gastón Silva en la defensa; Gallar, Bodiger, Tejera y Dauda en el centro del campo, De Blasis como mediapunta y la referencia en ataque de Rubén Castro, quien quiere acabar con su sequía goleadora.

El Sporting, entre jugadores lesionados, tocados y convocados por las selecciones, tiene problemas a la hora de hacer el once y también para elegir un dibujo táctico de cara al crucial encuentro de esta tarde. El técnico tiene sujetos con alfileres dos puestos que resultan estratégicos a la hora de formar un equipo. Sobre todo, en la mediapunta. Villalba sufrió en la previa a la visita en Leganés una pequeña microrrotura en el bíceps femoral. Los técnicos y facultativos han tratado con especial cuidado al valenciano, que no ha forzado en los entrenamientos pero que sigue con algunas dolencias al tratarse de una zona bastante sensible. Si está en condiciones su vuelta podría propiciar un esquema 4-2-3-1. Con todo, no está descartado que se le dé un respiro al futbolista y comience en el banquillo. Eso provocaría mantener el 4-4-2.

Asimismo, el capitán Pablo Pérez es otra alternativa para esos dos puestos del ataque tras varias sesiones ausente. El estado de Jony también genera preocupación, después de varias semanas con fuertes dolores en el quinto dedo del pie izquierdo y se postula como titular en el extremo izquierdo por la citación de José Luis ‘Puma’ Rodríguez con Panamá.

Después de distintos cambios en la defensa, Martí encontró en Leganés una línea a la que dar continuidad, ahora con la vuelta obligada de Vasyl Kravets, indiscutible en el lateral izquierdo. El enigma, en todo caso, es menor en la portería, donde ha crecido la competencia. Mariño fue baja en Butarque al sufrir una microrrotura en los isquios. Por ello parece seguro que Cuéllar será el meta titular.

«Es un día marcado en rojo ante una afición que estará dolorida»

José Luis Martí, entrenador del Sporting de Gijón, no restó dramatismo para los suyos en el partido de hoy. «Siempre tenemos necesidad de victoria, somos el Sporting. Evidentemente, ahora más después de una racha sin ganar. Es un día marcado en rojo. Espero un Molinón que estará dolido pero no abandona. La afición respeta a su escudo. Creemos que se merecen una alegría y todos estamos haciendo un esfuerzo importante para conseguir esos tres puntos», comentó el preparador, que ganó crédito interno después del encuentro en Leganés gracias a una actuación bastante mejorada respecto a los últimos encuentros y conseguir arañar un empate para al menos frenar la sangría de derrotas. «Fue un punto de inflexión. El Sporting no puede irse contento con un punto, pero si refrenda las mejores sensaciones del equipo», añadió.

Aunque nadie en el Sporting quiere ni oír hablar de futuro cuando el presente, por el riesgo de descenso, es tan delicado como importante para la entidad, las opciones de Martí para continuar al frente del proyecto la próxima temporada dependen de los resultados que coseche en estos últimos diez encuentros. El balear se mostró ayer dispuesto a comenzar un proyecto de cero y encantado con todo lo que se está encontrando en el club en este primer mes. «Aquí hay todo; uno tiene libertad para trabajar, confianza, tiene apoyo, buenos futbolistas, buenas instalaciones, afición...», afirmó.