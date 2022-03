ElPozo Murcia recibía a un necesitado Fútbol Emotion Zaragoza en un partido que podía resultar trampa para los intereses de los murcianos al tener a la vuelta de la esquina la Copa de España, sin embargo, los de Diego Giustozzi supieron mantener la atención puesta en el campeonato liguero para dejar los tres puntos en el Palacio venciendo con un solvente 4-2.

El duelo comenzaría con el técnico argentino apostando por la clásica guardia de ElPozo, con Darío, Alberto, Fernando y Marcel acompañados en portería por Molina, un cinco de garantías encabezado por un Marcel que fue clave en la victoria intersemanal que los murcianos sacaron adelante ante Jaén con un hat-trick del brasileño.

No tendría Zaragoza el inicio soñado de partido pues no pasaban los tres minutos de juego en el luminoso del Palacio cuando su mejor jugador y máximo goleador con trece dianas, Jamur, se veía obligado a marcharse al banquillo tras un fuerte golpe en la nariz que dejó tocado al brasileño en una acción en la que tras hacer falta vio encima la cartulina amarilla.

En lo que respecta al juego en pista, ElPozo dejaba claras sus intenciones desde el inicio, con el bloque defensivo junto por delante de media pista para no dejar espacios tras la defensa y buscando el juego con pívot y el disparo lejano para tratar de abrir la defensa zaragozana, sin éxito en los primeros minutos de encuentro.

El dominio era local y Zaragoza no lograba culminar en portería sus jugadas pero dejaba cierta sensación de incertidumbre cuando se acercaban a la meta de Molina por lo que Diego Giustozzi no tardó en dar entrada a un nuevo cuartero con Matteus, Rafa Santos, Gadeia y Felipe Valerio. Alternaba el cuartero inicial cada pocos minutos con el nombrado recientemente tratando Giustozzi de dosificar a los suyos, mermados en cierta medida por el duelo entre semana y con la mente puesta en la Copa.

Pasaba el ecuador del primer tiempo cuando los murcianos decidieron adelantar a toda la pista la presión para poner en dificultades la salida de balón de los visitantes y fue ahí cuando apareció Rafa Santos como el más listo de la clase para aprovechar un rebote dentro del área y poner por delante a los de Diego Giustozzi.

No tardaría en llegar la reacción de los maños que dos minutos después del gol de Rafa Santos lograban robar un balón en salida de balón de los murcianos para en un dos contra uno poner las tablas en el marcador gracias a una brillante definición de Jacovino delante de Molina. Pediría tiempo muerto poco después el técnico de ElPozo pidiendo cortes más profundos a los suyos para tratar de mover a los visitantes creando espacios.

El final del primer tiempo sería una auténtica locura pues Zaragoza se pondría por delante en un despiste defensivo de los murcianos que aprovecharía Barona en línea de gol para poner en ventaja a los zaragozanos durante un minuto escaso, pues poco después Rafa Santos en posición de pívot lograba girarse para definir por debajo de las piernas de Iván que poniendo las tablas con las que llegaríamos al descanso.

Tras el entretiempo, los locales dejaron atrás lo de esperar en media pista y decidieron definitivamente adelantar las líneas conocedores de la importancia de conseguir los tres puntos. Algo que pronto se haría notar pues a los dos minutos de segundo acto Marcel en el segundo palo volvía a poner en ventaja a los de Diego Giustozzi.

ElPozo olía la sangre y no quiso dejar escapar la oportunidad de poner tierra de por medio que tantos problemas le había dado en duelos anteriores al no cerrar los partidos. Era Rafa Santos el que ponía tierra de por medio en los locales tras una perdida de Zaragoza que definía a la perfección picando el esférico firmando el tercer gol en su cuenta particular y poniendo el 4-2.

Llegaríamos a la mitad de este segundo acto con los de la Región perdonando varias ocasiones claras para aumentar el resultado con grandes disparos de Marcel o Taynan que ponían en valor el partido de Dani, guardameta visitante, que mantenía a los manos en el partido a falta de diez minutos para el final del partido.

A falta de cinco minutos Zaragoza trataría de dar la vuelta al marcador con el ataque de cinco pero la gran defensa de ElPozo haría que el marcador no se moviese y el partido terminase con 4-2 gracias al hat-trick de Rafa Santos y el gol de Marcel.

Con esta victoria los de Diego Giustozzi cierran la semana sumando los seis puntos disputados y recuperando confianza y sensaciones antes de viajar a Jaén para disputar la Copa de España. Evento que tendrá lugar la próxima semana de jueves a domingo siendo Ribera Navarra el primer escollo hacia el título en cuartos de final, el viernes a partir de las 19:00.

ELPOZO MURCIA: Molina, Darío, Marcel, Alberto y Fernando-cinco inicial- Juanjo, Felipe Valerio, Matteus, Rafa Santos, Leo Santana, Taynan y Gadeia. FÚTBOL EMOTION ZARAGOZA: Iván Bernad, Adri Ortego, Piqueras, Jamur y Oscar Villanueva-cinco inicial- Dani Álvarez, Dani Santos, Jacovino, Barona, Claudino, Richi y Retamar. GOLES: 1-0. Min 12. Rafa Santos. 1-1. Min 15. Jacovino. 1-2. Min 17. Barona. 2-2. Min 18. Rafa Santos. 3-2. Min 22. Marcel. 4-2. Min 25. Rafa Santos. ÁRBITROS: Miñano Martínez y Ropero Lara amonestaron en los locales a Darío y Taynan y en los visitantes a Jamur, Ortego, Retamar, Piqueras, Villanueva. Además, expulsaron a Dani Santos en los visitantes. CANCHA: Palacio de los Deportes de Murcia (800 espectadores).