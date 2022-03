Alejandro Valverde se retira de La Volta por problemas respiratorios

El murciano Alejandro Valverde, del equipo Movistar, no ha tomado la salida en la sexta etapa de La Volta a Catalunya, donde el campeón del mundo de 2018 estaba teniendo una actuación discreta pese a haber llegado en un buen momento de forma. Durante toda la semana no se había encontrado bien el corredor, que esta mañana no se ha presentado en el control de salida. "No nos gusta bajarnos nunca, pero a veces es lo más aconsejable. Vuelta a casa para preparar próximos objetivos por unos pequeños problemas respiratorios y de alergia. Todos los test que hemos hecho (¡un montón!) descartan covid", es el mensaje que ha escrito en sus redes sociales Valverde para tranquilizar a sus seguidores.

📸 @PhotoGomezSport pic.twitter.com/05ARukIJBp — alejandro valverde (@alejanvalverde) 26 de marzo de 2022 Durante la semana, una veintena de corredores, entre ellos figuras como Tom Dumoulin, Simon Yates o Richie Porte, ya habían puesto pie a tierra. Todos ellos han sido víctimas de un síndrome gripal con problemas respiratorios y malestar general, que no es covid, y que ya alteró a la París-Niza y a la Tirreno-Adriático. Entre los afectados está también el ciezano José Joaquín Rojas, del Movistar. «Le hicimos las pruebas del coronavirus y dio negativo», explica Pablo Lastras, director del Movistar, en la salida de la quinta etapa de la ronda catalana, en La Pobla de Segur, tras anunciarse su retirada. «Lo sorprendente -añade José Luis Jaimerena, otro de los técnicos- es que no nos afecta a nosotros. Posiblemente, lo que ocurre es que los corredores llevan casi dos años poniéndose la mascarilla en todas partes y con el esfuerzo que hacen, sin tanta protección y que no hacemos los demás miembros del equipo, el virus los ataca con mayor virulencia».