El UCAM de Aira, ante su primera oportunidad para salir a flote

El UCAM Murcia ha tenido una semana de lo más movida entre el empate cosechado ante el Atlético Sanluqueño y el vital partido que jugará hoy ante el Albacete (21.00, Fuchs Sports). Y es que, aquel empate supo a derrota por la trayectoria que traía el UCAM Murcia y, por su puesto, por tratarse de un rival directo que, en caso de victoria, habría acercado enormemente la salvación. El no conseguir ese triunfo le costó el puesto a Salva Ballesta, al que unas semanas atrás se le ratificó como técnico. Finalmente, sus 16 puntos conseguidos de los 48 posibles que disputó mientras estuvo en el mando, hicieron insostenible su continuidad.

No tuvo fortuna el técnico zaragozano en su periplo en el UCAM Murcia. Avalado por su buena temporada en el Algeciras, no pudo repetir la gesta en la entidad universitaria y salió por la puerta de atrás. Tampoco convenció anteriormente José María Salmerón, que pasó de quedarse a las puertas del ascenso a Segunda División a ser catapultado en apenas unos meses. Ahora, el equipo de la Universidad Católica, probará suerte con José Manuel Aira. El ponferradino tendrá la difícil papeleta de sacar del hoyo a los murcianos. Un hoyo que cada jornada va aumentando y del que parece que será difícil salir. Y es que, los universitarios, con 28 puntos conseguidos en 27 jornadas, tendrán que hacer un gran ‘sprint’ final si se quieren salvar. Están a seis puntos de la salvación y restan once jornadas por jugar. Y dentro de esas once, hay partidos muy complicados contra los mejores equipos del grupo, como Andorra, Atlético Baleares o el de hoy, ante el Albacete.

Será un partido complicadísimo el estreno de Aira, pues el Albacete es líder del Grupo II y es una de las tres mejores plantillas con casi total seguridad. Además, viene en un buen momento de forma, encadenando nueve jornadas consecutivas sin perder. Por su parte, el UCAM solamente lleva una victoria en las últimas siete jornadas.

José Manuel Aira vuelve al Carlos Belmonte, un estadio que conoce bien y que le trae grandes recuerdos, pues en la temporada 2016-2017, consiguió el ascenso a Segunda con el equipo manchego. Sabe que será un partido complicado, pero tiene esperanza en dar la vuelta a la situación. «Desde que estoy aquí no lo he notado y están disfrutando en cada sesión. Veo compromiso por lo que se juega el club y lo que nos jugamos todos», decía sobre el estado de sus jugadores durante sus primeras sesiones dirigidas.

Para su primer encuentro, José Manuel Aira tendrá que lidiar con una baja importante. Xemi Fernández, máximo goleador del UCAM Murcia, no estará disponible por cumplir ciclo de amonestaciones. El catalán suma diez tantos esta temporada y ha sido de lo más destacado durante todo el curso. A su baja, se le unen las dudas de Manu Garrido, Josete Malagón y Raúl Palma, todos con problemas físicos.