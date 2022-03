El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, ha afirmado en rueda de prensa que “sería la lecha ganar” por tercera vez este temporada al Valencia Basket, una en liga y otra en la Copa del Rey, y que espera a un rival muy competitivo frente al que sus jugadores tienen que “hacer muchas cosas bien” para competir. Además, el preparador casi ha descartado una semana más la participación del alero Chris Czerapowicz, quien aún no se ha recuperado de una lesión. Estas han sido las declaraciones del técnico universitario.

El Valencia, con ánimo de revancha.

"No es necesario muchas veces que tengan esa motivación. Valencia destaca por el carácter de su entrenador, es competidor y lo ha demostrado. Tenga una plantilla más corta o más larga, lesionados, covid, siempre ha dado un nivel competitivo muy alto en todos los partidos y eso es lo que nos vamos a encontrar. Seguramente será todavía más que otras veces por las situaciones en las que nos hemos enfrentado tanto en liga como en Copa donde hemos tenido la fortuna de ganar. Digo por fortuna porque cualquier equipo se ha podido llevar la victoria en ambos encuentros".

Satisfacción por la victoria ante el Breogán.

"La entrada de aficionados no es muy buena y no es solo trabajo de los jugadores, es de todo el club y como sabía de ese trabajo, quería agradecérselo porque fue muy importante para nosotros. Los dos equipos venimos con la misma situación porque ellos terminaron su partido de Europa una hora y media antes que nosotros. Es verdad que nos conocemos, tenemos que hablar de detalles de mejora y de situaciones donde ellos nos hicieron mucho daño. No hay que olvidar que ellos en los dos partidos en los que nos hemos enfrentado nos han hecho parciales grandes y eso lo pueden hacer equipos grandes como el Valencia. La situación nos hace estar satisfechos de lo que hemos hecho pero tenemos que seguir así".

Ganar tres veces al Valencia en la misma temporada.

"Sería la leche ganar otra vez. Por eso, cuando te sale eso que sería la leche, te da a entender la dificultad que tiene. Nosotros nos quedamos con la parte en la que tenemos que trabajar para competir con ellos sabemos que hay que hacer un trabajo increíble durante los 40 minutos. Lo que más caracteriza a Valencia es el nivel competitivo que ha mostrado pese a los problemas que ha tenido durante la temporada".

Cómo se puede sorprender a Valencia.

"Si lo supiera ya tendría mucho ganado, pero no sé lo que puede haber diferente en Valencia, pero es un equipo camaleónico, porque pueden cambiar la manera de jugar y su estructura táctica. En función de las defensas que les hemos hecho, han cambiado a diferentes situaciones incluso en un partido determinado. Tienen capacidad de cambiar durante el partido y eso es lo que más peligrosos les hace. Hay una variables tácticas, pero donde tenemos que fijarnos son en las nuestras".

Parar a Bojan Dubljevic.

"Que Musa se sintiera incómodo fue importante, pero tener la incomodidad de no encontrar aliados es lo que más daño le hizo. Centrarnos en Dubi nos puede generar un problema porque tienen una gran plantilla, con jugadores de altísimo nivel. Es verdad que las situaciones que propone Valencia con Tobey y Dubi son muy especiales porque tienen la posibilidad con Rivero de alternar este 4 y 5 que complica mucho la lectura de los sistemas. No es focalizar sobre uno, sino hacer una defensa colectiva para que no se sientan cómodos".

Corta preparación del partido.

"No pienso que sea una excusa, no complica nada. Después de jugar contra Valencia jugamos el martes contra Barcelona. El equipo está preparado para jugar, tiene que poner otras cosas delante del scouting táctico y si las hace bien, puede suplir alguna deficiencia táctica sobre el rival porque no se puede cargar mucho al equipo en dos días. Tenemos que poner un nivel de intensidad mucho más alto que ante Breogán y tener esa comunión que tenemos con la afición. Aunque Valencia está más acostumbrado, también viene de jugar y en un desplazamiento".

Actuaciones de Webb y Taylor ante el Breogán.

"Lo importante es sentirte que tienes la confianza del equipo y del entrenador. Taylor no es Taylor cuando no tiene esa pizca de egoísmo que tiene él solo. Cuando está más recatado y no coge riesgos, no es Taylor. Si no hace esas cosas, el equipo es peor. Webb lo que mejor hizo el otro día fue confiar en él y coger 10 rebotes".

La comunión con la afición.

"La afición se dio cuenta el otro día y no tuvo nada que ver el partido de Burgos a Breogán. El scouting no controla a la afición. Parece una tontería, pero es un factor que no puedes controlar. En Fuenlabrada el ambiente nos pudo y nos dejamos llevar y la atmósfera que tenía el partido. A la afición solo puedo decirle gracias por todo lo que está haciendo este año".