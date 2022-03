A derribar otra vez el mismo muro

El Real Murcia ha vuelto a cometer el mismo desliz que le lastró en la primera vuelta. Se ha vuelto a dejar puntos importantes en el mismo tramo del calendario y ahora tiene que recuperar terreno en sus encuentros ante rivales directos, ya sea por la disputa del primer puesto (que otorga el ascenso directo a Primera RFEF) o por obtener una plaza para disputar el play off. Después de la derrota en El Ejido, al equipo de Mario Simón no le queda otra que derrotar a La Nucía el domingo (17.00 horas, La 7TV) en la Nueva Condomina. Todo lo que no sea obtener los tres puntos, alejaría prácticamente al conjunto grana de sus posibilidades de pelear por el primer puesto y le colocaría en peligro dependiendo de los resultados que se den en la disputa por la sexta plaza, última que da acceso a las eliminatorias.

No obstante, al igual que el Real Murcia ya ha vivido antes el ‘atasco’ en esta parte del calendario, también sabe cómo salir con el máximo botín ante un equipo que está rozando el sobresaliente en el grupo V de la Segunda RFEF. Y es que, pese a sus dificultades y patente falta de acierto, el equipo murcianista consiguió hacerse con los tres puntos del Olímpic Camilo Cano con un arreón en los últimos diez minutos que neutralizó el gol de penalti convertido por el local Fofo a los treinta y nueve minutos de partido. Los goles conseguidos por Andrés Carrasco, también desde la pena máxima, y Dani García, en el minuto 89, otorgaron a los granas una importante victoria frente a un rival que solo había encajado hasta entonces cuatro tantos en las primeras nueve jornadas. Los de César Ferrando, entrenador de La Nucía, han mantenido su seguridad defensiva con el paso del curso, y acumulan ahora 16 jornadas con la portería a cero de las 27 que se han disputado hasta la fecha. Eso le ha llevado a estar liderando la clasificación durante 15 jornadas cuando restan ocho para que finalice la temporada regular. A día de hoy, La Nucía es el equipo más regular del campeonato dado que ha ocupado la primera plaza durante 15 semanas de las 26 disputadas en la competición. Desde que accediera al liderato en la jornada 5, el cuadro alicantino es el equipo que más semanas ha estado al frente en el grupo V, dejando de ser líder en siete ocasiones a favor del Intercity y al Hércules en dos. Por lo que el encuentro del domingo volverá a ser una prueba de fuego para una artillería murcianista que, en las últimas fechas, no está atravesando por un buen momento después de anotar tan solo tres goles en los últimos cinco encuentros. De hecho, eso fue lo que le impidió sumar puntos y romper su racha sin perder en tierras almerienses, al no poder contrarrestar el tanto encajado en el minuto 41 de Montero. Además, las acciones de estrategia es otro hándicap a la hora de sumar tantos a su casillero, ya que tan solo cuatro goles en acciones a balón parado en 26 jornadas son insuficientes para un equipo que quiere ascender de categoría y que tiene pocos recursos en ataque para generar un gran número de ocasiones de gol. Todavía así, el delantero Andrés Carrasco se mantiene en lo más alto de la clasificación de goleadores de este grupo V de la Segunda RFEF al presentar ocho tantos por detrás de los nueve conseguidos por Edu Ubis, del Mar Menor, y de los diez que ha firmado hasta ahora Pablo García, del Eldense. Haro: «Se nos están escapando las oportunidades» El Real Murcia ya afronta el último tramo de la temporada, y lo hace en cuarta posición. El conjunto murciano perdió la jornada pasada en casa de El Ejido por la mínima. A los de la capital del Segura le quedan tan solo ocho encuentros para finalizar la temporada y entrar en los play off de ascenso. Los de Mario Simón están preparando el partido de este fin de semana frente a La Nucía, el domingo a las 17.00 horas en el estadio Nueva Condomina. El futbolista del Real Murcia, Pablo Haro, sabe que el partido al que se enfrentan en esta jornada es complicado. No solo porque no se pueden permitir perder más puntos, sino porque enfrente tienen a La Nucía, quien ocupa la primera posición de la clasificación, con 50 puntos, 6 más que los granas. «Es un partido bastante importante, contra un rival que está por encima de nosotros y por ello tenemos que salir a ganar», dijo. Tan solo ocho partidos quedan para que concluya esta temporada 2021-22, y el Real Murcia quiere afianzarse ese puesto de play off para luchar por el ansiado ascenso. Actualmente los granas se encuentran con 46 puntos. En las últimas jornadas se ha ido dejando bastantes puntos, ha permitido numerosos empates, sumando la derrota de la última jornada en Santo Domingo: «Van quedando cada vez menos partidos y se nos están escapando las oportunidades», afirmó el segoviano Pablo Haro. «Nos viene un calendario complicado, contra rivales de la parte alta de la clasificación», añadió Pablo Haro, hablando sobre los duros partidos que le quedan a los murcianistas en estas últimas jornadas. La Nucía, Hércules o Elense son los equipos de la parte alta de la tabla que se medirán al conjunto de Murcia.