El Barça certificó matemáticamente el primer puesto de la primera fase de la Euroliga al derrotar este viernes en el Palau Blaugrana al Fenerbahce turco (88-67) impulsado por Álex Abrines, que con 6 triples (18 puntos) igualó su marca personal en la competición vigente desde 2016.

El alero mallorquín se quedó a un acierto de igualar la plusmarca del Barça en la Euroliga que comparten Kyle Kuric, Nico Laprovittola y el exjugador Gianluca Basile con 7 triples anotados en un partido.

Mucho más agresivo defensivamente durante los 40 minutos, el cuadro catalán dominó desde el pitido inicial el marcador de un partido que sentenció a base de triples (16 de 27), dirigido por Nick Calathes (10 asistencias) y liderado en ataque por Nikola Mirotic (18 puntos) junto a Abrines.

El Barça llegaba a la cita sin Cory Higgins ni Rokas Jokubaitis en el juego exterior, pero sobre todo muy mermado en la pintura, con Brandon Davies como único '5' disponible ante las bajas de Sertac Sanli, Pierre Oriola y James Nnaji.

Los canteranos Michael Caicedo y Gael Bonilla, alero mexicano de 19 años que debutó este viernes con el primer equipo del Barça, completaron la convocatoria de Sarunas Jasikevicius.

Agresivo en defensa, el Barça logró correr en las posesiones iniciales y abrir una primera ventaja con tres triple de Álex Abrines (13-5, min.3) que encontró el relevo de Nikola Mirotic, autor de 14 puntos en el primer cuarto (25-13, min.7), bajo la fiable dirección de Nick Calathes (5 asistencias).

Al Fenerbahce no le quedaba otra opción que mejorar la defensa y eso hizo, por mucho que el público protestara la disparidad en el reparto de faltas (6 a 2), logrando anotar de forma coral cerca del aro merced a un ataque muy dinámico (25-21).

El Barça respondió echando el cerrojo a la pintura alrededor de Brandon Davies, mientras que en el aro contrario una bandeja del pívot, un triple de Kyle Kuric y cinco puntos de Nico Laprovittola situaron la renta azulgrana en dobles dígitos (35-24, min.15).

Incómodo sobre la pista, el Fenerbahce apeló de nuevo a la agresividad defensiva para cortar la fluidez en el juego del Barça y, alimentado por los tiros libres, halló una racha de anotación que le permitió llegar vivo al descanso (42-34).

Abrines (12 puntos, con 4 triples) y Mirotic (14 puntos) fueron los máximos anotadores de la primera mitad, y Devin Booker y Jan Vesely los líderes ofensivos del Fenerbahce (6 puntos).

La pegajosa defensa del Barça tras el receso se tradujo en dos robos, que fueron castigados en el aro contrario con tres triples de Abrines, Mirotic y Kuric (51-34, min.22).

El Fenerbahce no hallaba el antídoto para la fluidez ofensiva de un Barça que siempre encontraba al tirador liberado y escapó en el marcador con triples de Calathes, Sergi Martínez y Abrines por partida doble (61-39, min.25).

Un parcial de 0-7 en menos de un minuto (61-46, min.26) provocó el tiempo muerto de Jasikevicius, tras el que el cuadro catalán recuperó la tensión defensiva y, bajo la batuta de Calathes, cerró el tercer cuarto 70-49 impulsado por el ímpeto de Davies y Dante Exum hacia el aro.

En un cuarto final intrascendente, el técnico lituano sentó a los titulares, una oportunidad que fue aprovechada por secundarios habituales como Rolands Smits, Nigel Hayes-Davies y el canterano Michael Caicedo, que se llevó la ovación de la noche al anotar 7 puntos en el último cuarto, con un vistoso mate incluido (88-67.)