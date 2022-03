El UCAM multiplica su victoria

El UCAM Murcia CB lo ha vuelto a hacer. Es capaz de recomponerse en tiempo récord y de no fallar cuando llegan las grandes ocasiones. Anoche, frente al Río Breogán, no decepcionó a nadie (91-72). Ocurrió todo lo contrario. Porque el conjunto universitario borró de un plumazo su derrota frente al Urbas Fuenlabrada y volvió a relucir todo su potencial. Los de Sito Alonso, de nuevo, sacaron su mejor versión en una noche que dentro de unas semanas puede ser importante a la hora de mirar la clasificación o hacer cuentas para pelear por estar entre los mejores. Yes que, a falta de dos partidos para finalizar el mes de marzo, el UCAM Murcia presentó ayer su candidatura al play off de la Liga Endesa.

La victoria ante el cuadro gallego, la decimotercera en su casillero esta temporada, le permite amarrarse la séptima posición con los mismos triunfos que el Baskonia. Pero, lo más importante, es que el UCAM ha abierto brecha con el noveno clasificado (precisamente el Breogán), al contar con dos victorias de distancia y ganar el ‘basketaverage’ al rival que marca el corte. Por lo que, en caso de empate a triunfos, el UCAM siempre estaría por delante del Breogán en la clasificación al término de la campaña. Y todo esto gracias a una noche en la que volvió a brillar con un baloncesto divertido, tanto para el equipo como para los cinco mil aficionados que se dieron cita, como eficaz. Un Isaiah Taylor totalmente desatado, con 28 puntos y cinco asistencias, lideró al equipo en ataque junto a un James Webb (con 25 puntos y 10 rebotes)que disputó toda la segunda parte y dinamitó el partido nada más arrancar la segunda parte con ocho puntos consecutivos. A ellos se sumaron un McFadden mucho más entonado que en los últimos encuentros y un Augusto Lima que supo sobrevivir cuando su equipo más lo necesitaba, ya que aguantó todo el último cuarto con cuatro faltas en su casillero ante la eliminación de Emanuel Cate al inicio de los últimos diez minutos. Otros de los que más tiempo estuvieron en pista fue Sadiel Rojas, quien ante la baja de nuevo de Czerapowicz, también tuvo trabajo extra en defensa aportando la intensidad necesaria para derrotar a un Breogán que no se dio por vencido hasta que el reloj indicó lo contrario. No obstante, el trabajo colectivo del UCAM, en los dos extremos de la pista, fue lo que verdaderamente le permitió derrotar al equipo gallego. Taylor dejó su carta de presentación bien pronto, al anotar 11 de los 18 puntos del UCAM en el primer cuarto tras un arranque al que los universitarios les costó imponer su ritmo. Tras la segunda falta de Lima, Sito Alonso sorprendió en la rotación dando entrada a Malmanis, en lugar de Cate, para proteger a sus pívots, y McFadden empató el cuarto antes de que lo cerrase Musa a la contra (18-20). Pese a que el rebote se convirtió en la mejor arma para poder correr y realizar el juego que le gusta al UCAM, le seguía costando cerrar la zona (18-25). De nuevo, a los de Sito Alonso se les atragantó el inicio del cuarto en ataque, hasta que McFadden rompió la mala racha desde el perímetro a los dos minutos y medio (21-25). El UCAM parecía que empezaba a leer mejor el partido y otro triple que se sacó de la chistera el escolta, con tiro adicional por falta, colocó a los de Sito Alonso por delante (28-27). El partido se convirtió entonces en un intercambio de posesiones rápidas en las que Taylor se movía como pez en el agua, aunque a los dos equipos les faltó algo de acierto (34-33). Otro brillante ‘2+1’ de Taylor volvió a reactivar al Palacio y al propio Taylor, quien con otra eléctrica entrada a canasta obligó al técnico visitante Vlejko Mrsic a pedir el tiempo muerto con el que se llegó al descanso (42-35). El paso por vestuarios destapó el vendaval ofensivo del UCAM Murcia. Ocho puntos consecutivos de James Webb dinamitaron el inicio de la segunda parte al colocar el marcador en 50-35 en tan solo un minuto y nueve segundos. Por momentos, el ritmo de juego durante este cuarto fue frenético y el Palacio estalló de nuevo con un ‘alley oop’ transformado por Lima tras una recuperación de Sadiel Rojas en la salida del Breogán (61-44). Los universitarios llegaron a contar con 20 puntos de ventaja, pero el Breogán no bajó los brazos, supo enfriar el partido y una canasta de Musa a la contra y un triple inverosímil de Kalinoski al filo de la posesión del tercer cuarto fueron un aviso (69-57). El guion parecía complicarse y torcese para el UCAM cuando, al inicio del último cuarto, Cate fue eliminado al cometer dos faltas seguidas. Lima, con cuatro, tuvo que regresar a pista.Pero el pívot brasileño ya parece un experto en situaciones límites. Con el 73-66 colocó un tapón a Kalinoski para que después Taylor, redondease su noche revolucionado de nuevo el partido. El 81-66 en el marcador daba oxígeno a los universitarios ante cualquier contratiempo cuando restaban 3:12 para el final, pero no lo hubo. Yel UCAMsigue soñando con estar arriba (91-72). "En casa, y con este ambiente, no tenemos que ser inferiores a nadie" Sito Alonso, entrenador del UCAMMurcia CB, destacó la actuación de su equipo, sobre todo tras el descanso, y el papel de la afición para lograr el triunfo ante el Río Breogán que mantiene al equipo en lo más alto de la clasificación de la Liga Endesa (91-72). «Lo hemos hablado, que era importante en cuanto rivalidad directa en la tabla. Pero todavía quedan muchos partidos y si hubiéramos perdido también quedarían muchos partidos. Hay que tener como rival directo a todos los equipos contra los que juegas, sobre todo en casa, que tenemos que competir al máximo. En casa, y con este ambiente, no tenemos que ser inferiores a nadie», explicó el técnico universitario. «La respuesta del público ha sido inmediata, daba gusto salir tras el descanso con esa buena entrada y ambiente. Estamos muy orgullosos y hemos disfrutado de que la afición se lo haya pasado bien», dijo Sito Alonso y añadió que «creo que empezaron mejor que nosotros, parecía que queríamos ganar el partido en el primer cuarto y eso no se podía hacer. Hemos luchado mcuho en la primera parte y el inicio de la segunda ha sido algo increíble, espectacular cómo ha jugado el equipo, la presión que ha realizado, la unión con la gente...».