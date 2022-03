Sebastián Cristóforo no encuentra sitio

Después de una primera vuelta con problemas en el centro del campo, el FC Cartagena se lanzó al mercado de invierno con la idea de reforzar la medular. Tras el sonrojante episodio del fichaje frustrado de Jurado, Cristóforo llegó para ocupar su lugar y suavizar las críticas a la comisión deportiva albinegra. Dos meses después de su llegada, el uruguayo no ha conseguido un sitio en el once de Luis Carrión y su aportación al equipo se ha tornado casi intrascendente.

Durante gran parte de la primera vuelta, la sala de máquinas del FC Cartagena no convenció a su técnico. El entrenador catalán turnó a Bodiger, Tejera, Boateng y Clavería en el doble pivote sin encontrar estabilidad en un centro del campo que dejaba mucho espacio al rival y que provocaba una gran fragilidad defensiva. Pese a la mejora hacia el ecuador de la temporada con el asentamiento de Tejera y Bodiger, la marcha de Pablo Clavería y el temor a posibles lesiones llevó al cuadro cartagenero a lanzarse al mercado para apuntalar el centro del campo.

José Ángel Jurado fue la primera opción de la directiva cartagenera en el mercado invernal, pero la imposibilidad de inscribir al jugador de acuerdo con la reglamentación de la Real Federación Española de Fútbol condujo al club a rescindir el contrato del sevillano después de haberlo fichado y anunciado. Con rapidez arregló el error la comisión deportiva fichando a un futbolista experimentado, con calidad y a coste cero. A todas luces, el fichaje perfecto. Sin embargo, el paso de las jornadas ha terminado evidenciando que la contratación de Sebastián Cristóforo no era tan urgente.

Álex Gallar, recuperado para el partido en Gijón El entrenador cartagenerista ha confirmado en rueda de prensa que su futbolista Álex Gallar se encuentra totalmente recuperado de su lesión. El catalán ha entrenado durante toda la semana con sus compañeros con normalidad y sin rastro de la rotura en el bíceps femoral que se produjo hace cuatro jornadas ante el Málaga en La Rosaleda. A falta de encontrar de nuevo ritmo de competición, Gallar está disponible de nuevo para su técnico y podrá tener minutos ante el Real Sporting.



Desde su llegada, Sebastián Cristóforo ha participado en casi todos los encuentros disputados por su equipo, pero la suma total de minutos y su contribución al juego es mínima. El centrocampista mantiene un promedio de 17 minutos sobre el terreno de juego, habiéndose visto relegado a los minutos finales de los encuentros con un rol de refresco. Tan solo en un partido, en Málaga, fue titular el futbolista sudamericano, aunque se convirtió en el primer cambio de Luis Carrión siendo sustituido por Sergio Tejera.

Su aportación en las pocas oportunidades que ha tenido sobre el césped no ha sido mala, pero no ha supuesto cambio alguno en el equipo, puesto que el entrenador se ha limitado a darle entrada en sustitución de un compañero debido al cansancio y no por temas tácticos. La eclosión de Yann Bodiger junto con el incansable trabajo de Sergio Tejera han terminado por dejar sin hueco a Sebastián Cristóforo. La pareja formada por el francés y el barcelonés es la más utilizada por Luis Carrión en el doble pivote y su gran desempeño no da opción a la entrada en el once de Cristóforo.

Pese a su escasa intervención en el equipo, Sebastián Cristóforo supone una gran opción en la medular a la hora de gestionar la fatiga del equipo y es un seguro de cara a posibles lesiones de los jugadores más habituales. No obstante, las circunstancias del equipo en este tramo de la temporada han desvelado lo innecesario del fichaje del uruguayo.

Luis Carrión: «Tenemos que demostrar que queremos estar ahí»

El entrenador cartagenerista, Luis Carrión, ofreció ayer la rueda de prensa previa al encuentro frente al Real Sporting. El técnico apuntó el buen trabajo del equipo durante los días posteriores al partido ante el Zaragoza y comentó cómo se encuentran los jugadores. «Ha sido una buena semana de trabajo con buena energía. La gente está bien. Gallar ya está recuperado y ha entrenado toda la semana con el grupo y a De la Bella lo esperamos para la semana que viene. Estamos preparados para el partido del sábado», manifestó.

Ante la gran oportunidad de alcanzar el play off en las diez últimas jornadas del curso, Luis Carrión admitió que la visita al Molinón es un momento crucial. «Es el momento adecuado para conseguir una buena racha de victorias. Sabemos que será un partido complicado como todos los que quedan. Es un buen momento para dejarnos todo allí y conseguir una victoria», afirmó.

Carrión también comentó la reciente marcha de David Andújar del equipo. «Hay jugadores a los que les tienes un cariño especial porque se lo han ganado y Andújar es uno de ellos. Hizo muchas cosas bien y siempre ha sido un ejemplo en el vestuario. Se merecía decidir lo que quería y esta era una muy buena oportunidad para él».

Por último, el entrenador albinegro repasó a los contendientes por entrar en el play off y las opciones de su equipo de cara al tramo final de liga. «El Girona está muy bien, la Ponfe es un equipo competitivo, el Tenerife también, Las Palmas ganó en Valladolid y el Oviedo siempre está ahí. Creo que se van a necesitar muchos puntos y el sábado es un buen día para demostrar que queremos estar arriba», concluyó Luis Carrión.