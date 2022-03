El UCAM, ante un partido con valor doble

Todos los partidos a lo largo de una temporada son importantes. Pero hay algunos señalados en rojo en los calendarios de los equipos. Y eso le pasa hoy al UCAM Murcia CB, que recibe al Río Breogán (20:30 horas, Movistar) en un choque aplazado de la vigésima jornada. Un triunfo significaría dejar atrás, a una diferencia ya considerable, a uno de los sorprendentes candidatos a entrar esta temporada en los play off, que a estas alturas del curso suma once triunfos, uno menos que los universitarios pero con un partido más disputado. Y por otro, sería cobrarse la venganza el duelo de la primera vuelta, cuando tras una trifulca el UCAM Murcia salió derrotado de un duelo que tenía controlado.

El conjunto de Sito Alonso está alternando grandes partidos con fiascos después de la Copa del Rey. Regresó a la competición liguera tras llegar a las semifinales en Granada con un triunfo en la pista del Unicaja Málaga, pero después cayó en casa contra el Burgos, derrota de la que se repuso con una exhibición frente al Andorra. Y el sábado pasado, en Fuenlabrada, en un último cuarto desastroso, tiró por la borda el buen trabajo realizado durante el partido. Eso sí, tras un borrón, ha llegado siempre la reacción este curso. Y a eso se aferra una afición que se está movilizando para apoyar a los suyos en una jornada que será lluviosa y que seguro provocará la deserción de algunos seguidores, sobre todo los que viven fuera de la ciudad de Murcia.

Los universitarios tendrán la baja de Chris Czerapowizc por tercer partido consecutivo. El alero no es un jugador que brilla, pero su ausencia la acusa mucho el equipo en la rotación. Por ello, el UCAM ha tenido que jugar muchos minutos con un base y dos escoltas, perdiendo también capacidad reboteadora.

Hoy tendrá enfrente a un Río Breogán que tiene en Dzanan Musa a su líder. Precisamente el UCAM no tiene por lesión al único antídoto en su plantilla para frenar al bosnio de 22 años, que promedia 20 puntos, 5 rebotes y 3,2 asistencias por partido. Pero el Breogán, recién ascendido, no es solo Musa. El pívot Rasid Mahalbasic (11,9 puntos y 6 rebotes), el base Trae Bell-Haynes (13,5 puntos y 4,2 asistencias), el escolta Tyler Kalinoski (10,9 puntos) y el ala pívot Marko Lukovic (10,1 puntos), un jugador que tuvo un paso gris por el UCAM Murcia en la temporada 2017-2018, se han convertido en la columna vertebral de un equipo que también estuvo en la Copa del Rey. Desde entonces, solo ha ganado un partido y perdido tres.

«Este partido es una pequeña revancha»

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, aseguró ayer que tienen que «esconder que algunos jugadores de la plantilla no están en su mejor momento» y pretende que su equipo sea capaz de «ganar fallando, desde el desacierto», para admitir también que «cada partido es como una final para nosotros en esta competición tan exigente y éste, además, es especial por lo que sucedió allí en la primera vuelta, con situaciones que nos incomodaron, y lo encaramos como una pequeña revancha y con muchas ganas de jugar en casa», apuntó. «Se nos tachó de algo que no somos, no lo olvidamos y queremos reivindicarnos como equipo», añadió.

De Dzanan Musa, una de las sensaciones esta temporada en la liga, afirmó que «es un jugador muy difícil de defender, pero el Breogán no es sólo Musa y tiene otros muy importantes. Es un bloque muy consistente y bueno a nivel grupal con la referencia de Musa», remarcó Alonso al tiempo que destacó a varios que«Tyler Kalinoski ha ganado mucho peso y da puntos al no perdonar desde la línea de tres y Jordan Sakho también ha evolucionado en el juego interior».

El preparador grana espera la reacción de los suyos tras perder en Fuenlabrada. «Cometimos despistes que no son habituales y tenemos que defender bien para ganar y aprender a jugar en ambientes en los que hay que mantener la calma pues así seremos mejores y tendremos muchas más opciones de vencer», comentó.

El madrileño tiene claro que varios de sus jugadores no están en su pico de forma, pero apela al esfuerzo y a lo colectivo para disimularlo. «Tenemos que esconder que algunos jugadores no están en su mejor momento y se nota la baja de Chris Czerapowicz. Quiero que aprendamos a ganar fallando, desde el desacierto, como hizo el Barça, por ejemplo, en la final de la Copa del Rey», ha manifestado.

Para finalizar, tuvo palabras para los aficionados. «Cuantas más ganas tengan ellos más tendremos nosotros y queremos hacerles compartir las cosas que nos estamos jugando», fue su mensaje.