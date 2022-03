ElPozo Murcia se reencontró este miércoles con el triunfo al imponerse a Jaén FS en el encuentro de la Jornada 20 (2-4). Con un Marcel estelar, los de Diego Giustozzi recuperaron la efectividad de cara a portería para tres jornadas más tarde volver a sumar en un encuentro de poder a poder contra el equipo andaluz. Los tres puntos conseguidos permiten a los murcianos volver a la dinámica de buenos resultados lejos del Palacio tras haber perdido sus dos últimos encuentros a domicilio. Con la victoria, ElPozo Murcia alcanza los 35 puntos y escala a la quinta posición ante un Jaén FS que acumula cuatro derrotas en sus últimos seis partidos y cae hasta el séptimo puesto.

Todo un duelo directo de nivel play off midió a Jaén FS, sexto clasificado, y ElPozo Murcia, séptimo, con motivo de esta jornada intersemanal en Primera División. Con el objetivo de reencontrarse con el triunfo, los de Diego Giustozzi saltaron al Olivo Arena adjudicándose la primera gran ocasión de peligro en los pies de Marcel que, tras zafarse de Álex González, no fue capaz de rematar entre palos.

A pesar del intento murciano, los de Dani Rodríguez muy eficaces de cara a puerta respondieron a la ocasión grana anotando en el minuto tres el primer tanto del partido en los pies de Dani Martín tras una combinación con Alan Brandi. Segundos más tarde, Darío, tras una jugada individual, iba a responder sumando una nueva llegada de mucho peligro para los suyos con un remate al palo de la portería amarilla. Exceptuando las tres anteriores jugadas, inicio del partido estuvo marcado por mucha igualdad sobre el 40x20 con dos equipos incapaces de imponer su dominio en la pista. Con todo ajustado en pista, los de la Región de Murcia no tardaron en reflejarlo en el marcador. ElPozo Murcia aprovechó el robo de Fernando para que Marcel, ante Álex González, mandase el balón al fondo de la red con un disparo sin oposición.

El gol, como sucediese con el primero, no varió el guion del partido. Alan Brandi, protagonista en el primer gol de los suyos, iba acercar a los amarillos a la portería de Molina tras varios minutos de inactividad. No obstante, los visitantes continuaron acumulando las ocasiones de mayor peligro. Tal es así que Fernando, en el minuto once, perdonó el segundo de los murcianos con un disparo en línea de gol que taponó Álex González para impedir el tanto rival.

Ejerciendo una asfixiante presión que creó estragos a los de Dani Rodríguez, Leo Santana desaprovechó una nueva oportunidad para poner a ElPozo Murcia por delante en el marcador al estrellar el balón al lateral de la red. Haciendo méritos para anotar el segundo, esta vez fue Matteus el que, en una incursión al ataque, hizo volar a Álex González para que nuevamente el portero de Coslada evitase el segundo de los murcianos. Gadeia y Rafa Santos pusieron las últimas para ElPozo Murcia, pero los de la Capital del Santo Reino, comandados por un gran Álex González bajo palos, fueron capaces de controlar la ofensiva en el juego de su rival firmando tablas ambos equipos al término de los primeros veinte minutos de juego en el Olivo Arena.

El paso por vestuarios dejó un inicio frenético. Los de Diego Giustozzi, que tanto habían insistido en la primera mitad, encontraron en una contra rematada por Marcel la oportunidad de colocarse por delante en el marcador. Sin embargo, y tras un serio aviso en los pies de Antonio, Jaén FS igualó prácticamente seguido el marcador en una acción individual de Alan Brandi que el campeón del mundo con Argentina se encargó de mandar el fondo de la red de la portería defendida por Molina.

De nuevo en uno nuevo contragolpe, ElPozo Murcia iba a seguir acumulando peligro en esta ocasión con un disparo escorado de Rafa Santos que desvió Álex González. Con un partido muy parecido al del primer tiempo, los de Diego Giustozzi, dentro la igualdad, continuaron a dominar las ocasiones de peligro. Sin embargo, con mejor efectividad de cara a puerta, los rojillos encontraron por medio de Marcel la oportunidad de ponerse de nuevo en el marcador con una jugada brillante del ala brasileño. De no ser por el portero del conjunto jienense, los de la Región de Murcia abrían ampliando su renta en el luminoso de un partido copado por las actuaciones del madrileño bajo palos. La última, en el treinta de juego, con una estirada tremenda al disparo de Rafa Santos.

Con los visitantes rallando a su mejor versión, Leo Santana, con un disparo escorado, hizo subir el cuarto al marcador del Olivo Arena convirtiendo ahora sí el dominio charcutero en goles. Por su parte, Carlitos, en su especialidad a balón parado, trató de aprovechar un libre indirecto al borde del área para recortar distancias, pero su disparo lo paró Molina. Con la desventaja en el luminoso, Dani Rodríguez apostó por el juego de pies de Henrique como portero-jugador. Con Míchel con la camiseta de portero-jugador, Marcel a punto estuvo de sentenciar el partido con el quinto, pero el ala jienense se estiro bajo palos para evitar el tanto. Sin tiempo para más, los visitantes acabaron haciendo con los tres puntos.