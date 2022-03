ElPozo Murcia tratará de romper hoy en la cancha del Jaén Paraíso Interior su mala racha de cuatro partidos seguidos sin ganar entre la Liga y la Supercopa y recuperar así confianza de cara a la Copa de España que se celebrará la semana que viene.

El encuentro tendrá lugar a las nueve de la noche en el pabellón Olivo Arena de Jaén y el conjunto entrenado por Diego Giustozzi lo afrontará desde el séptimo puesto en la tabla, con 32 puntos sumados y habiendo perdido el pasado sábado por un contundente marcador de 4-0 ante el Movistar Inter. El cuadro jienense, por su parte, es quinto con un punto más y en la primera vuelta se impuso en la capital del Segura por 1-2.

Para este nuevo compromiso los murcianos mantienen las bajas de los lesionados Mati Rosa y Taynan da Silva y sin ellos intentarán revertir la situación dos días después de que el vicepresidente ejecutivo y el director general del club, Kike Boned y Fran Serrejón, mantuvieran una reunión con los integrantes de la plantilla en lo que la entidad ha presentado como una «conjura».

Juanjo Angosto, portero y capitán del equipo, habló ayer y dijo que «fue una charla amena y nos trasladaron tranquilidad, ánimo y confianza. En estos momentos se agradece el apoyo».

«No estamos consiguiendo los resultados que queremos, pero el 4-0 ante el Inter fue algo engañoso pues tuvimos bastantes ocasiones y pagamos los momentos en los que no estuvimos bien. Queremos volver a ganar para llegar en mejores condiciones y con una inyección de moral a la Copa de España», manifestó.

El guardameta apuesta por la reacción: «Estoy seguro de que la racha va a cambiar y el equipo va a crecer. Lo positivo está por llegar y quedan títulos importantes en juego».

La posición actual está lejos de lo esperado para un competidor como ElPozo, pero no es ni mucho menos algo definitivo. «Yo he llegado octavo y he sido campeón», recordó Juanjo.