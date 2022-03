El Real Murcia emborrona su inercia positiva en solo cinco jornadas

Acabó el Real Murcia el 2021 como un tiro y no se frenaron los granas en el inicio de 2022. Escarmentados después de una crisis de resultados que acababa con la goleada en el Rico Pérez y un décimo puesto en la clasificación, los de Mario Simón consiguieron revertir la situación hasta lograr sus mejores números. Por primera vez se encadenaban tres victorias seguidas -Águilas, Mancha Real y Toledo- y entre la jornada 13 y 17 se sumaban hasta trece puntos. Incluso los triunfos en casa frente al Recreativo Granada y el Mar Menor daban valor a los empates en Marchamalo y en el campo del Intercity.

Sin embargo, todo el esfuerzo realizado para escalar posiciones y para mirar al liderato ha caído en saco roto en las últimas cinco jornadas, en las que el Real Murcia ha emborronado su inercia positiva. Aunque gracias a empates iba alargando la buena racha, cuando ha llegado la primera derrota, el murcianismo se ha dado cuenta de que esas igualadas han acabado siendo una losa pesada.

Y es que, si solo miramos la clasificación de las últimas cinco jornadas, el Real Murcia es el decimotercer peor equipo del grupo con solo seis puntos, una cifra escasa si se tiene en cuenta que el Intercity ha sumado 11 en ese mismo período y La Nucía, 10.

Esa dinámica distinta entre los dos conjuntos que se mantienen un fuerte pulso por el liderato y el Real Murcia ha hecho que los murcianistas, a falta de nueve jornadas, reduzcan y mucho sus posibilidades de llegar al primer puesto. De hecho, después de la derrota en El Ejido, los de Simón están seis puntos por detrás de los dos clubes de la Comunidad Valenciana.

Incluso el Eldense, que aprieta por detrás y al que los murcianistas tendrán que vigilar de cerca si no quieren llevarse un susto en este sprint final, ha acumulado ocho puntos en estas cinco jornadas, recortando dos a los de Nueva Condomina.

Pero el bache grana no acaba en los resultados -tres empates ante Alzira, Socuéllamos y Pulpileño, una derrota frente al Poli El Ejido y una victoria en la visita del Atlético Levante-, la minicrisis murcianista queda reflejada también en el casillero de goles a favor. Solo tres tantos han anotado los murcianistas en ese periodo, dos de ellos en un mismo partido, siendo el tercer peor equipo de todo el Grupo V. El Mancha Real y el Melilla, con dos, son los únicos conjuntos que han anotado menos que los de Simón en esos cinco encuentros.

Con 44 puntos en la clasificación general tras 26 choques disputados, el Real Murcia entra en el final liguero acomodado en el play off. Los granas, que no renuncian al liderato, aparecen en la cuarta plaza, con tres puntos más que el Eldense, que ahora es sexto. A Elda viajarán los de Mario Simón el 3 de abril, en un duelo directo. Antes, este mismo domingo, el líder La Nucía comparecerá en Nueva Condomina. Dos partidos que determinarán si los murcianistas todavía tienen posibilidades de soñar con el ascenso directo o si se complican la vida en la consecución de una plaza de play off.

El Mar Menor, con 12 puntos, el mejor equipo

La clasificación de las últimas cinco jornadas en el Grupo V de Segunda RFEF la lidera el Mar Menor. Los de Javi Motos han sumado doce puntos, uno más que el Intercity y dos más que La Nucía y El Ejido. Además, junto al Puertollano, los marmeronenses son los más goleadores de este tramo, con ocho tantos a favor. Llevan tres victorias consecutivas -Mancha Real, Toledo y Marchamalo-, colocándose en el play off con 42 puntos, uno más que el Eldense y dos menos que el Murcia.