El UCAM Murcia presentó ayer a su nuevo entrenador, José Manuel Aira, quien se encontraba sin equipo tras haber sido destituido del Marbella en año pasado, el técnico leonés firma hasta final de temporada con el conjunto universitario. El club ha depositado toda la confianza en el Ponferrada para poder remontar esta temporada y conseguir la salvación. El club se encuentra en la decimoctava posición, en la zona de descenso de la clasificación, a tan solo 6 puntos de la salvación. El nuevo técnico universitario tendrá su debut el próximo viernes frente al Albacete a las 21:00 horas.

El nuevo entrenador del UCAM está ilusionado con este nuevo proyecto y confía en hacerlo lo mejor posible. “Esperamos estar a altura en cuanto a dedicación, esfuerzo y compromiso y respetando todos los valores que tiene esta familia”, dijo. El técnico universitario conoce bien la Región de Murcia, ya que entrenó al Real Murcia durante dos temporadas, y ese ha sido uno de los factores de su llegada al conjunto azul dorado: “Necesitamos un perfil de entrenador que conozca la categoría, que conozca la casa,que conozca de donde viene, y es un punto a favor que tenía el”, afirmó el director deportivo del UCAM, Pedro Reverte.

José Manuel Aira conoce bien la situación en la que se encuentra el equipo, pero no quiere pensar en lo que pueda pasar. Está convencido que hay tiempo para que pase de todo. “Yo creo que hay tiempo suficiente, hay puntos en juego y hay muchas situaciones que invitan al optimismo”, añadió el de Ponferrada. Al nuevo técnico no le intimidan las valoraciones, no se encoge porque le señalen o tengan el punto de mira puesto en él, sabe a la perfección cómo va el mundo de la crítica: “Las valoraciones que se hacen hacia un entrenador siempre van enfocadas a un resultado. Por mucho que inicies proyectos más a largo plazo o a corto siempre lo va a juzgar de puertas para fuera”, comentó.

No solo no quiere pensar en un posible descenso, sino que él solo quiere fijarse en lo que más cerca que tienen, en la próxima jornada: “Tenemos que centrarnos en cosas más a corto plazo”, comentó José Manuel Aira, explicando que quiere ir partido a partido. Esa visión de la temporada también se la quiere inculcar a sus jugadores: “Quiero que el jugador se centre en el día a día, en el partido de la próxima jornada y que no se desvíe con lo que pueda pasar en el futuro”.

En la conferencia de ayer, le preguntaron al nuevo preparador que hiciera un repaso a lo que había sido la dirección del equipo en estos últimos meses por parte de lo anteriores técnicos, pero José Manuel Aira no entró y no quiso responder a esa cuestión ya que él respeta el trabajo de todos los entrenadores. “Soy muy respetuoso con mis compañeros de profesión, no voy a hablar del anterior cuerpo técnico”, comentó el entrenador universitario.

El UCAM tiene una nueva oportunidad este viernes para empezar a encarrilar este último tramo de la temporada, y su entrenador, José Manuel Aira, tendrá su primer reto como técnico azul dorado. Los universitarios se enfrentan al líder del grupo 2 de la 1ª RFEF, el Albacete, equipo al que entrenó el nuevo técnico murciano, y será una gran cita para él. “Es un partido fantástico el que tenemos por delante el viernes, un escenario increíble, será bonito volver al Belmonte, lo hice como espectador y ahora lo hago como entrenador”, añadió el nuevo entrenador del UCAM Murcia.