El UCAM Murcia se cansa de Salva Ballesta y piensa en Aira

Al conjunto universitario se le ha acabado la paciencia con Salva Ballesta. El empate a uno ante el Atlético Sanluqueño ha sido la gota que ha colmado el vaso, y ante la falta de buenos resultados y el pobre juego desplegado por los universitarios, la directiva del UCAM Murcia CF tomo ayer la decisión de destituir al técnico zaragozano.

Salva Ballesta, que tomó las riendas del equipo el pasado mes de noviembre, no solo no ha conseguido acercar al conjunto universitario a los puestos de play off de ascenso, sino que con él en banquillo, el UCAM Murcia se ha ido hundiendo hasta los puestos de descenso. Tras quince encuentros de liga y uno de Copa del Rey, Salva Ballesta abandona el club universitario lejos de haber logrado los objetivos por los que llegó.

Con él en el banquillo universitario, el UCAM Murcia tan solo ha podido sumar 16 puntos de 48 posibles, lo que, pese a su tranquilidad y valentía ante los medios durante las últimas semanas, le ha acabado sentenciado para abandonar la Condomina.

Todo parece indicar que el sustituto de Salva Ballesta en el banquillo universitario será José Manuel Aira, un viejo conocido de la afición murciana. El leonés dirigió al Real Murcia desde el 2014 hasta 2016, completando su currículum como entrenador en equipos como Marbella, Racing de Ferrol o Albacete, con el que logró un ascenso a Segunda División.

Otro de los nombres propios que se ha barajado para ocupar el puesto de Ballesta ha sido el de Fernando Estévez, quien desde hace una década no encadena dos temporadas seguidas en el mismo banquillo.