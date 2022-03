Ferrari podría anunciar los próximos días la renovación de Carlos Sainz, que con toda probabilidad se extenderá hasta 2024 -la misma fecha que figura en el contrato de Leclerc-, y supondrá un importante mejora salarial. El piloto madrileño firmó su primer acuerdo con la Scuderia en pleno confinamiento por la pandemia y aceptó unas condiciones bastante inferiores a las de su compañero. Pero en su primer año vestido de rojo, Sainz superó a Leclerc en la clasificación final del campeonato 2021 (5º por 7º) y también en cuanto a podios (4 por 1).

El Mundial ha arrancado en Bahrein este fin de semana con exhibición del monegasco y con Carlos frustrado por su rendimiento a pesar de terminar segundo en el podio. En cualquier caso en Ferrari saben que es un valor seguro y que en cuanto logre afinar su adaptación al nuevo coche, podrá aspirar a todo. Por si acaso, el jefe de la Scuderia Mattia Binotto dejó caer tras la carrera que las negociaciones con Sainz durante el invierno han sido fructíferas y que muy pronto se sellará el nuevo acuerdo: "Solo falta ponerlo en papel", dijo el suizo.

Sainz también dio a entender que hay entendimiento con los de Maranello: "Creo que estamos cerca. Muy cerca. Muy, muy cerca. Extremadamente cerca. Ya lo tenemos casi", dijo. A su lado, un sonriente Leclerc añadió: ¿Carlos, quieres que lo anunciemos ya?.

Fin de semana complicado

Con el futuro resuelto - o casi-, a Sainz lo que de verdad le preocupa es mejorar su rendimiento en Arabia Saudí, el próximo domingo. En Bahréin no consiguió encontrarse cómodo en todo el fin de semana al volante del F1-75: "En la FP1, FP2 y FP3 estuve muy por detrás, lo más lejos que he estado nunca en Ferrari, y por eso incluso con un doblete, no estoy del todo contento. Como piloto de Ferrari, ha sido mi fin de semana más difícil y eso solo demuestra que necesito bajar la cabeza, entender el coche, entender dónde Charles está marcando la diferencia, ver la manera en la que afronta cada curva y cómo maneja los neumáticos. Necesito mejorar si quiero luchar por las victorias. ¿Puedo mejorar todo eso de un fin de semana a otro? Creo que sí", advirtió Carlos.

Sainz cree que su forma de pilotar debe cambiar con los nuevos monoplazas de 2022, más pesados, con efecto suelo y neumáticos de 18 pulgadas: "Estos días no he estado conduciendo de la forma en que se debe pilotar este coche, o al menos respecto a la configuración que tenemos nosotros ahora en el monoplaza. Claramente, Charles logró hacer un mejor trabajo, ha sido más rápido todo el fin de semana. Creo que solo llegué a un nivel muy cercano en la Q2 y en la Q3. Pero el resto del fin de semana he estado como tres décimas de segundo por detrás, tanto en carrera como en entrenamientos. Es un déficit que nunca vimos el año pasado. No, nunca estuve a tres décimas, y eso es algo nuevo para mí... Debo averiguar dónde están esas tres o cuatro décimas y, tan pronto como las encuentre y sepa exactamente cómo necesito pilotar este coche, entonces estoy seguro, podré volver a la luchar por las victorias".