Al Murcia le entra el tembleque

Antes o después tenía que llegar, y llegó ayer. Nada es eterno. Y el Real Murcia lo comprobó en Santo Domingo. Después de trece jornadas sin perder, los granas salieron derrotados de un campo donde solo se habían marchado sin puntos el Puertollano y el Melilla. Pero nadie podía esperar que el pinchazo, después de tantas jornadas de anestesia por los empates, fuese tan doloroso. Porque cuando el colegiado pitó el final del partido y el Poli El Ejido se quedó con el botín gracias a un gol de Montero (1-0), al Real Murcia se le cayó todo su castillo de naipes.

De la noche a la mañana, igual que pasamos del invierno a la primavera, los murcianistas dejaron de soñar con el primer puesto para ponerse a temblar por lo cerca que están el Mar Menor y el Eldense, éste último fuera del play off a solo tres puntos y contando las horas para visitar Nueva Condomina.

Los granas, que no generaron ni una ocasión de gol, llegan al tramo decisivo con solo tres puntos de ventaja sobre el sexto

La mala imagen del Real Murcia en un partido en el que tenía que dar un golpe sobre la mesa fue lo de menos. Fue lo de menos porque venía ocurriendo ya desde hace tiempo. Nadie puede olvidar lo que pasó ante el Pulpileño, el Socuéllamos o el Alzira.

La diferencia fue que mientras que en esos choques se fueron sumando empates que acallaban a los pesimistas, en el de ayer, ante el Poli El Ejido, la derrota, justo en una jornada en la que ganaron La Nucía y el Intercity, no solo te aleja a cinco puntos del liderato cuando restan ocho jornadas sino que además te hace tambalear tus opciones de play off cuando entras en el tramo más complicado de la temporada, con las visitas de La Nucía y el Hércules y con el viaje al Eldense, con el que te puedes jugar la vida en dos semanas.

Y todos esos nubarrones surgieron porque al Real Murcia le volvieron a temblar las piernas en el momento decisivo. Cuando podía seguir presionando a los dos primeros, el Real Murcia se vino abajo hasta en defensa. Y cuando los granas pierden la seguridad, sumar se hace imposible.

Nadie se extrañó cuando el primer tiempo, marcado por un fuerte viento que no debería ser excusa para ningún equipo y menos para el Real Murcia, se cerró sin un tiro a puerta de los granas. La única aproximación fue un disparo lejano de Julio Gracia que acabó manso en las manos de Godino.

Apagado como siempre en ataque, las bandas en esta ocasión no fueron un recurso, y el Poli El Ejido fue creciendo conforme pasaban los minutos. No ayudó tampoco la presencia de Juan Fernández, un futbolista que tuvo su enésima oportunidad, y que volvió a defraudar a todos. A todos, menos a Mario Simón, que, siete meses después, sigue insistiendo en dar oportunidades a un futbolista que en vez de aportar, ‘desaporta’, porque una de sus pérdidas favoreció el gol de un conjunto local que ya venía avisando desde el inicio.

Se la sacó Gallego a Montero en el cinco y a Plomer en el 13, pero no pudo hacer nada el meta murcianista cuando en el 41 el disparo de Montero fue desviado por un pie para descolocar completamente al guardameta murcianista.

No fue un aviso el gol del Poli El Ejido. No fue un aviso porque ni el Real Murcia reaccionó ni Mario Simón aprovechó el descanso para mover algunas piezas. Tuvieron que pasar casi diez minutos, en los que el único afán de los granas fue ver el césped crecer, para que aparecieran Boris y Zeidane -se marcharon Juan Fernández y Ganet-.

Se reactivó el equipo con más jugadores ofensivos, pero el centro del campo siguió penalizando y la defensa ayer pagó la pérdida de solidez.

A la peor cara del Real Murcia se unieron varias acciones arbitrales que enfadaron a los granas. Pidieron penalti por una mano en el área cuando Boris era frenado por un defensa en el área y luego protestaron por un fuera de juego que dejaba en ventaja a los visitantes.

Entre el viento, el Poli El Ejido, el árbitro y el propio Real Murcia, los granas quedaron completamente anulados, hasta el punto de que conforme pasaban los minutos, crecía la posibilidad de que los de Simón salieran goleados de Santo Domingo.

Solo se libraron de esa posibilidad por la falta de acierto de los de Fran Alcoy. Hasta cuatro claras ocasiones acumularon los locales para poner el 2-0, pero en todas ellas no estuvieron acertados ante la meta de Gallego. Óscar, después de una gran jugada de Lucho, fue el que inició el festival de fallos en el 68. Su disparo se marchó pegado al poste. Plomer se convertía a continuación en el mejor aliado del Real Murcia, llegando a fallar hasta dos ocasiones, una de ellas clarísima (81’).

Con El Ejido sin renunciar al ataque pero con miedo a perder lo ganado, el partido entró en un sprint final de pérdidas de balón y de urgencias por parte del Real Murcia. Dani García y Javi Saura saltaron al campo, siendo Drenthe el último cambio de Mario Simón. Empujaron los granas, aunque sin crear ni una ocasión de gol, lo que hacía imposible creer en la machada.

Al final, después de trece jornadas sin perder, Santo Domingo fue el estadio que vio caer al Real Murcia. El gol de Montero condenó a un equipo grana que da un paso hacia atrás en su lucha por llegar al primer puesto, un pinchazo que solo el tiempo dirá qué consecuencias tiene.

Simón: «Durante el año no nos ha caído nada a nuestro favor»

El Real Murcia cayó ante El Ejido en un momento de la temporada donde no podía ceder puntos si quería seguir en los puestos de play off. La primera parte del encuentro se les atragantó a los jugadores del Real Murcia que no generaron casi nada de peligro, además del jarro de agua fría que fue el gol de El Ejido. Los granas lo intentaron, teniendo la posesión, pero eran inofensivos. «Estuvimos imprecisos y cometimos muchas pérdidas, en una de ellas llegó el primer gol», comentó Mario Simón en la rueda de prensa después de la derrota.

Los cambios que hizo el técnico murciano aportaron aire fresco para los granas. Zeidane y Boris fueron buenos revulsivos aportando velocidad y físico. «Con los cambios fuimos un poco más directos, creo que generamos muchas más ocasiones de peligro, pero en ninguna llegó la opción del empate», afirmó el técnico murciano.

«Yo creo que en la primera parte hemos estado bien, hemos combinado y hemos llegado a área contraria», contó Mario Simón sobre el sistema de juego del equipo.

«Durante el año no nos ha caído nada a nuestro favor», afirmó Mario Simón acerca de un posible penalti no pitado sobre Boris. El técnico no quitó mérito a su rival del que dijo que tuvo ocasiones para sentenciar el partido, pero también se quejó que a su equipo no le pitan nada a favor.

El técnico murciano ya se centra en su importante partido frente a La Nucía, uno de los equipo que se encuentra en la zona alta de la tabla. El Real Murcia quiere pelear por esos puestos, la victoria de la semana pasada dio esperanzas para soñar con esas posiciones, pero la derrota de ayer cambió la visión y eso a Mario no le gustó mucho: «Cuando empatamos varias jornadas y se iban parecía imposible, pero la victoria de la semana pasada trajo esperanza, hay que seguir pensando y centrarse en el próximo partido».