El campeón que se entrena en el mercadillo de su pueblo

Desde las 19:12 horas del sábado 19 de marzo, día de San José , Día del padre, Murcia tiene un nuevo campeón del mundo. Este último de atletismo. Se llama Mariano García y es de Cuevas de Reyllo, Fuente Álamo, atleta de la cosecha del 97, buena cosecha que ha brindado ya varias alegrías al atletismo español.

Mariano nació el 25 de septiembre de ese año y tiene, por lo tanto, 24 años. Su victoria en el Mundial Indoor de Belgrado no ha sorprendido a nadie, estaba al caer. Acudió al Mundial con la mejor marca este año y ha sido varias veces campeón de España de los 800.

En este 2022 batió el récord de España de la distancia en pista cubierta en la prueba del World Indoor Tour celebrada en Staten Island con una marca de 1:45.12. Y es que en los últimos meses estaba que se salía.

Ya en 2019 había sido proclamado mejor deportista de la Región de Murcia junto a Laura Gil, es decir, había sido premiado por la Asociación de Periodistas deportivos, que tenían una fe ciega en él.

En enero de 2021 probó suerte en los 1.500 en el Premio Ciudad de Valencia y aunque ganó la prueba con un crono de 3:41.87 que le valía para participar en el Europeo en pista cubierta de ese año, prefirió, de acuerdo con su entrenador, centrarse en el 800 y su decisión le salió bien.

En el World Indoor Tour de Madrid consiguió la victoria con un tiempo de 1:45.66, tercera mejor marca española de la historia, aunque en el Campeonato Europeo de pista cubierta no pudo pasar de semifinales.

Ahora Mariano ha procurado dejarse aconsejar por su entrenador, Gabi Lorente, que le acompaña desde los 14 años, para realizar una carrera táctica que le ha dado a España la segunda medalla de oro de atletismo en un Mundial indoor, tras la que consiguió Manolo Martínez en peso hace 19 años, en 2003, sin olvidar la que conquistó Colomán Trabado también en los 800 en los entonces llamados Juegos Mundiales en 1985.

Como se sabe, la prueba de 800 consiste en dar cuatro vueltas a la pista. Cada atleta sale por su calle pero al final de la recta de los 100, todos se agrupan buscando entre codazos, empujones y artimañas, colocarse en una de las dos calles por las que avanzan todos los atletas robándose el sitio hasta conseguir ser más pillo o más poderoso para colocarse como líderes de la carrera. Luego, cuando los atletas oyen el sonido de la campana tras los primeros 400, es el momento de meter la directa, de poner la moto al máximo rendimiento, saben que llega el momento de la verdad. Hay que colocarse el primero. Y Mariano lo ha conseguido a mitad del último giro. Luego hay que aguantar los ataques de los que vienen por detrás escupiendo la saliva seca que les ahoga, vienen dando tirones, a veces cabeceando, y hay que aguantar, hay que resistir, hay que apretar los dientes sin mostrar ningún signo de debilidad, no cabe desfondarse hasta cruzar la meta. Y Mariano lo consigue primero, con un tiempo de 1:46.20. Va a sonar el himno español en Belgrado. Primer pensamiento. ‘He estado de puta madre’, segundo pensamiento. ‘Me habrán visto ganar en mi pueblo?’, tercer pensamiento. ‘¿ Dónde está mi entrenador?’. Cuarto pensamiento.

La victoria es el premio al sufrimiento y de eso Mariano sabe un montón. No pudo acudir a los Juegos Olímpicos de Tokyo por culpa de una maldita apendicitis. Pero no se arrugó. Sabía que muchos de los que se entrenan en la gran ciudad no están acostumbrados a sufrir, él sí, y en su pueblo, como debe ser. Por eso no aceptó la invitación para preparar el Mundial en el CAR de Madrid. No, ni loco, él quiso entrenarse en Cuevas de Reyllo, un pueblo de apenas 1.000 habitantes. Y no es que crea en la llamada España vaciada, lo que ocurre es que en el estadio El Mercadillo, en Fuente Álamo, que es como él llama a su campo de entrenamiento, se celebra un mercadillo los sábados. Y allí en el lugar donde se vende la fruta, la verdura, y hasta los calzoncillos, él se entrena sobre un campito de tierra de menos de 300 metros en curva que es perfecto para preparar su prueba. No necesita más. A veces también va al gimnasio de Fuente Álamo, porque allí el Ayuntamiento ha construido uno y lo aprovecha. Y cuando se acercan los días de competición se acerca a Cartagena para utilizar las pistas de atletismo. Y ya está. Porque como él dice, «si tienes cabeza, piernas y cojones, sobra lo demás». Para qué subir a Sierra Nevada a pasar frío. O ir al CAR de Madrid o Barcelona para ver lo bien que lo hacen los demás. No. El a lo suyo, con su entrenador, viviendo en casa junto a sus padres y a veces pegándose al grupito de atletas amateurs, casi todos veteranos, que vienen encantados a hacer series con él para ayudarlo.

Así no se le cruzan los cables y puede ir madurando las cosas que se pueden lograr en menos de dos minutos de carrera. Porque reconoce que de vez en cuando se le cruzan los cables y entonces tiene muy mala leche.

¿Y ahora qué ? Campeón del mundo. Pues lo primero volver al pueblo cuanto antes y seguir preparando la moto para el siguiente reto. (Tiene la manía de hacer que prepara la moto antes de cada carrera y luego a partir de los 200 aprieta el acelerador ‘brum, brum’). Deja la moto en paz!, le gritan a veces sus compañeros. Y él les contesta: dejad en paz a mi moto.

Ah!, la gran ciudad. Hace poco estuvo en Nueva York y qué locura. Los dos primeros días, muy bien, pero al tercero estaba hasta los cojones de la gran manzana. Tuvo que estar allí para convertirse en el nuevo chico anuncio de New Balance, pero ya se acabó, aunque ahora, siendo campeón del mundo se teme que lo van a marear mucho y a él solo le gusta la tranquilidad y trabajar. Le encanta trabajar en lo suyo, el atletismo.

El récord del mundo de los 800 está en 1 minuto, 40 segundos y 91 centésimas desde la final olímpica de Londres en 2012. Lo tiene el keniata David Rudisha.

¿Por qué no soñar atacarlo considerando que se encuentra de ‘puta madre’?. Para mañana es tarde. Se quiere marchar ya. Solo un problema. De Belgrado a su pueblo, la distancia le parece una eternidad.