El empate del UCAM Murcia ante el Sanluqueño ha sido la gota que ha colmado el vaso. La falta de buenos resultados y el pobre juego del conjunto universitario han sido más que suficiente para la directiva del UCAM Murcia CF, que ha decidido destituir a Salva Ballesta como entrenador.

El técnico zaragozano, que tomó las riendas del equipo el pasado mes de noviembre, no solo no ha conseguido acercar al conjunto universitario a los puestos de play off de ascenso, sino que con él en banquillo, el UCAM Murcia se ha ido hundiendo hasta los puestos de descenso. Tras quince encuentros de liga y uno de Copa del Rey, Salva Ballesta abandona el club universitario lejos de haber logrado los objetivos por los que llegó.

Fernando Esteve, cuyo último equipo fue el Badajoz, y José Manuel Aira, un conocido de los banquillos murcianos, pues dirigió al Real Murcia desde 2014 a 2016, se barajan como posibles sustitutos al frente del banquillo del UCAM Murcia CF.