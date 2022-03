El Real Murcia, a dar otro bocado al líder

Cuando vas a remolque, no hay margen para el error. Y no lo hay aunque acumules trece jornadas sin perder. Por eso, cuando el Real Murcia salte esta tarde al césped de Santo Domingo para disputar su partido ante el Poli El Ejido, el único resultado válido es la victoria. Porque, cuando el choque acabe, solo quedarán ocho jornadas por delante, un margen muy estrecho si el objetivo es acabar en el primer puesto. Y porque, justo a las 18.00, La Nucía, líder del Grupo V, recibirá al Hércules en un duelo directo en el que los dos no pueden sumar de tres.

Con tres puntos de desventaja sobre el primer clasificado, si el Real Murcia gana puede dar otro bocado a la tabla y presentarse como un candidato real en una lucha que desde hace tiempo es cosa de La Nucía y del Intercity, pero a la que no renuncian ni Hércules ni Real Murcia. Ganando, además, se encadenarían dos triunfos consecutivos, algo que no ocurre desde el 9 de enero, y supondría un chute de moral con vista a los enfrentamientos directos de las próximas jornadas ante el líder y los del Rico Pérez. Enfrente el Real Murcia tendrá a un El Ejido que anda en tierra de nadie. Colocado en el décimo puesto, los almerienses están más cerca del descenso que del play off. Solo tres puntos les separan de la zona peligrosa, de ahí que hoy, tras dos jornadas sin ganar, saldrán al terreno de juego a conseguir una machada parecida a la del 27 de febrero, cuando ganaron en el campo de La Nucía. Antonio Gallego seguirá bajo los palos y Dani García podría ser el elegido para sustituir al sancionado Pablo Haros Para este partido, Mario Simón tendrá las bajas de Miguel Serna y Pablo Haro, ambos por sanción. El castigo al meta murciano hará que Antonio Gallego pueda sumar su tercer partido consecutivo bajo los palos de la meta grana. No lo ha hecho nada mal el canterano murcianista, que podrá seguir poniendo dudas al técnico grana para ganarse la titularidad definitiva. El otro cambio llegará en la parte ofensiva. Sin Pablo Haro, Mario Simón podría apostar por un Dani García que volvía la semana pasada para jugar 25 minutos después de tres jornadas sin entrar en la convocatoria. No se esperan muchas más variaciones. La defensa es intocable con Alberto González y Manu Pedreño por el centro, con Mario Sánchez y Alberto López por bandas. Armando y Ganet serán los escuderos de Julio Gracia. Santi Jara seguirá en la derecha, con Dani García por la izquierda y Andrés Carrasco en la punta de ataque después de haber recuperado el pasado domingo el olfato goleador. El tanto del murciano daba la victoria al Real Murcia en el choque frente al Atlético Levante.