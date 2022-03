El Real Murcia cayó ante El Ejido en un momento de la temporada donde no podía ceder puntos si quería seguir en los puestos de play off. Los de Mario Simón reaccionaron tarde, tuvieron todo el partido el control del balón, pero no generaron peligro alguno sobre la portería de Godino. En los últimos minutos de partido, con la entrada de los cambios como Drenthe, Zeidane o Boris, buscó hacer más daño, pero ya no dio tiempo para más.

La primera parte del encuentro se les atragantó a los jugadores del Real Murcia que no generaron casi nada de peligro, además del jarro de agua fría que fue el gol de El Ejido. Los granas lo intentaron, teniendo la posesión, pero eran inofensivos. "Estuvimos imprecisos y cometimos muchas pérdidas, en una de ellas llegó el primer gol", comentó Mario Simón en la rueda de prensa después de la derrota. Los cambios que hizo el técnico murciano aportaron aire fresco para los granas. Zeidane y Boris fueron buenos revulsivos aportando velocidad y físico, desafortunadamente para los visitantes, no pudieron hacer nada para empatar el encuentro. "Con los cambios fuimos un poco más directos, creo que generamos muchas más ocasiones de peligro, pero en ninguna llegó la opción del empate", afirmó el técnico murciano. "Yo creo que en la primera parte hemos estado bien, hemos combinado y hemos llegado a área contraria", contó Mario Simón sobre el sistema de juego del equipo, que mantuvo el mismo que lleva imponiendo en esta últimas jornadas y que les ha dado buenos resultados, pero que lamentablemente en esta cita no ha dado buenos frutos. "Durante el año no nos ha caído nada a nuestro favor", afirmó Mario Simón acerca de un posible penalti no pitado sobre Boris. El técnico no quitó mérito a su rival del que dijo que tuvo ocasiones para sentenciar el partido, pero también se quejó que a su equipo no le pitan nada a favor. El técnico murciano ya se centra en su importante partido frente a La Nucía, uno de los equipo que se encuentra en la zona alta de la tabla. El Real Murcia quiere pelear por esos puestos, la victoria de la semana pasada dio esperanzas para soñar con esas posiciones, pero la derrota de ayer cambió la visión y eso a Mario no le gustó mucho: "Cuando empatamos varias jornadas y se iban parecía imposible, pero la victoria de la semana pasada trajo esperanza, hay que seguir pensando y centrarse en el próximo partido". "Podríamos haber empatado el partido, no lo hemos hecho, pues a seguir trabajando", dijo el técnico del Murcia, que sabe que su equipo pudo haber hecho algo más, pero que ahora solo queda seguir trabajando y mirar ya para el próximo encuentro.