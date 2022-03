Celebración por todo lo alto del FC Cartagena

En una de las mejores temporadas de la historia del FC Cartagena, el Cartagonova se vistió de gala para celebrar el ducentésimo partido de su equipo en Segunda División. En el banquillo rival, el entrenador con más encuentros del club en la división de plata. En el local, el técnico que aspira a superarlo. La actualidad ganó la batalla al pasado y Luis Carrión venció con contundencia a Juan Ignacio Martínez.

Pese a que el Real Zaragoza mantuvo el control de la posesión en todo momento, a los albinegros tan solo le hicieron falta tres contragolpes para rematar a su rival. Recuperación en campo propio, carrera al espacio y efectividad máxima. Así llegaron los tres goles -Delmás, Dauda y Bodiger- con los que el FC Cartagena se impuso al Real Zaragoza y que le acercan de nuevo a los puestos de promoción de ascenso mientras alejan al conjunto aragonés del mismo objetivo.

Ambos equipos saltaron al terreno de juego con mucho respeto al rival y no se dio el primer acercamiento hasta que, pasados los primeros cinco minutos, Delmás colgó un centro lejano al que Rubén Castro no llegó por poco. El Real Zaragoza mantuvo mejor la posesión durante los primeros minutos y casi toda la primera parte, pero el Cartagena estuvo cómodo al contragolpe y llegó con varias jugadas de peligro. Desde la izquierda, Pablo De Blasis recortó a varios defensores y finalizó con un disparo a portería que sacó Álvarez con una buena intervención. Dauda también lo intentó con un disparo lejano que no puso en problemas al meta zaragocista.

El Real Zaragoza tuvo la primera ocasión clara de gol después de un córner servido por Eugeni que Francés remató en buena posición, pero su frentazo se marchó alto. Los de Luis Carrión no se dejaron intimidar y también tuvieron su ocasión en las botas de Bodiger, que caracoleó en la frontal y sacó un fuerte disparo que detuvo el meta blanquillo. El rechace cayó en De Blasis, que volvió a disparar a portería para toparse de nuevo con el portero argentino.

Los goles de Delmás, Dauda y Bodiger destrozan al conjunto de Juan Ignacio Martínez, incapaz de generar peligro sobre la meta de Marc Martínez

Pasados los primeros veinte minutos de juego, Merino consiguió batir la portería de Marc Martínez, pero la acción fue invalidada por fuera de juego del delantero después de un gran pase entre líneas de Puche. En el ecuador de la primera mitad, el Zaragoza se mostró mucho más cómodo jugando en campo contrario y la presión del Cartagena comenzó a fallar, pero no encontró los espacios el conjunto de Juan Ignacio Martínez y permitió la mejora albinegra con el paso de los minutos.

Después de una llegada con centro infructuoso de De Blasis y un tiro de Bodiger desde la frontal que atrapó Cristian Álvarez, llegó el primer gol de los locales: Tejera envió un pase a la espalda de la zaga blanquilla que Rubén Castro se encargó de controlar para recortar a Jair y disparar a portería, sin embargo, el disparo bloqueado lo recogió Delmás dentro del área y consiguió abrir la lata con un disparo raso pegado al poste derecho de la meta de Cristian Álvarez que puso el 1 a 0 en el marcador. Aunque el tanto fue anulado por un supuesto fuera de juego que señaló el linier, el VAR terminó dando por válido el tanto del lateral que abrió la lata.

Pese a la buena reacción del Zaragoza antes del final de la primera parte, no estuvo preciso el conjunto aragonés en el último pase y el partido se marchó con la ventaja local al descanso. Tras la reanudación, El FC Cartagena comenzó mucho mejor y casi consigue el segundo gol con una jugada de Delmás por la derecha en la que llegó a línea de fondo y centró con potencia a media altura, pero De Blasis no consiguió impactar la pelota en el área pequeña. No obstante, solo cinco minutos después llegó el gol que puso tierra de por medio. El conjunto maño perdió la pelota en el centro del campo y Rubén se asoció con De Blasis para generar superioridad en la banda izquierda. Al llegar al pico del área, el delantero canario filtró a Dauda una pelota rasa y el ghanés golpeó fuerte con la izquierda para batir a Cristian Álvarez por el centro de la portería y conseguir el 2 a 0 con su octavo gol de la temporada.

Tras el segundo tanto, el Zaragoza continuó controlando la posesión, pero no logró inquietar a Marc Martínez. Sin embargo, el Cartagena jugó sus cartas de manera brillante para rematar el partido en un nuevo contragolpe. Nacho Gil recuperó en campo propio y encontró a De Blasis en el círculo central, que puso a correr a Bodiger en la banda derecha. El francés centró raso con ventaja para Rubén Castro, que no llegó al remate, pero que la recuperó en el segundo palo para recortar a Francés en una baldosa y ponerla sobre la llegada de nuevo de Bodiger en el centro del área, que remató en plancha sin oposición para lograr el 3 a 0 definitivo.

En el tramo final del encuentro, el Real Zaragoza se desesperó y el FC Cartagena controló el balón y el cronómetro con todo a su favor. La fiesta del terreno de juego se trasladó a la grada, donde la afición albinegra no dejó de disfrutar hasta el pitido final. Dos paradas de Álvarez en los minutos finales no permitieron un marcador más amplio, pero la superioridad del conjunto cartagenero fue evidente. La victoria deja al FC Cartagena a tres puntos de los puestos de privilegio y aleja de sí mismo a cuatro puntos a un Real Zaragoza que llegaba lanzado pero que se ha topado con la mejor versión del cuadro cartagenerista.