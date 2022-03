Esta tarde visita el Águilas FC a su vecino almeriense del Atlético Pulpileño, una cita de rivalidad comarcal en el que los dos equipos necesitan los puntos, pero en forma de victorias para poder mantener la categoría. La cercanía de la dos ciudades, unos 25 kilómetros, y la importancia de la cita va a propiciar que sean muchos los aguileños que se desplacen a arropar a su equipo.

A pesar de sumar 3 jornadas sin perder, los costeros consiguiendo 5 puntos de estos nueve y han ofrecido un buen fútbol, pero aún falta sumar victorias y encadenarlas de forma consecutiva para poder salir de los puestos de descenso. Una victoria esta tarde en el San Miguel de Pulpi podría servir para abandonar esas posiciones.

Aunque prácticamente son los mismos cálculos que se hacen en el equipo almeriense, puesto que los tres puntos en juego le servirían para alejar más en la clasificación a un rival por el descenso y asentarse más en posiciones de permanencia.

La cita tiene como siempre muchos alicientes, con aguileños en las filas locales como el entrenador Sebas López o los jugadores Juan y Pedro Parra, además de otros que se pueden considerar aguileños como Rubén Primo o su director deportivo Gabi Belmonte. Así como el cambio de jugadores que ha habido en el mercado de invierno entre ambos equipos. Iñigo Barrenetxea, después de dos temporadas, abandonó el Águilas para firmar en el Atlético Pulpileño y en dirección contraria salieron Cristo García y Cristo Martín.

El único que podrá jugar ante su anterior afición es el centrocampista Cristo Martín, al estar su tocayo García lesionado. Un jugador que como Kalu Uche no volverán a jugar en lo que resta de temporada. A estas lesiones se une la de Petravicius, que no llega a estar disponible, y la de Pedro Torres, quien ya entrena con el grupo, pero no llegará para esta cita. Tampoco podrá estar en la convocatoria Loussoukou, quien fue expulsado el pasado domingo.

Un once reconocible

Aunque estas bajas no alterarán el equipo que Jovan Stankovic presente de inicio. Una formación reconocible desde hace varias jornadas, en la que Iván Buguies volverá a estar en la portería, volviendo a formar una defensa de tres centrales con Juanma, Mike Gaffoor y Pedro Ingles; quedando en los laterales Javi Pérez y Mounir; con Oscar Castro, Quim Araujo y CrIsto Martín en la medular; Víctor Fenoll de enganche con Rafa Chumbi quien volverá a ser la referencia en ataque.