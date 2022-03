Ya no hay más margen de error dentro del ecosistema del UCAM Murcia. Ya no se pueden permitir más fallos si se quiere salvar la categoría y descender al cuarto escalón. Ya no vale el buen juego si no viene acompañado de resultados. Se acaban las excusas para un equipo que, tras una pésima temporada que nadie se esperaba, está muy tocado, tanto en lo anímico como en lo deportivo.

Va a tener que hacer malabares el UCAM Murcia si no quiere que la pesadilla se convierta en realidad. Y el primer escollo de su particular escalada comienza con un duelo directo y, aunque no merezca el calificativo de final, realmente es como si lo fuera. Se enfrenta al Atlético Sanluqueño (17.00, Fuchs Sports) en un duelo directo por la salvación. Y más directo no puede ser, ya que es el equipo andaluz el que marca los puestos de descenso. El Sanluqueño es decimoquinto con 32 puntos, cinco más que el UCAM Murcia con los mismos partidos disputados. Una victoria sería crucial para recortar la distancia hasta los dos puntos, al mismo tiempo que una derrota sería casi una despedida de la categoría, aunque aún queden muchos puntos por jugar. También sería importante por el golaverage particular, que actualmente tiene en su haber el equipo andaluz tras imponerse en el partido de la primera vuelta por 1-2 en La Condomina. Llega tocado el equipo universitario después de sufrir un duro golpe ante el Villarreal B la semana pasada. Fue ganando durante todo el encuentro y, del minuto 92 al 96, el submarino amarillo anotó dos tantos que le sirvieron para darle la vuelta al encuentro. Un jarro de agua fría que empañaba otro buen partido de los azuldorados y los dejaba en una situación tremendamente complicada. Acumulan los universitarios con esa derrota, solo una victoria en los últimos seis encuentros. Pero si hablamos de la racha del Atlético Sanluqueño, no es que sea mucho mejor. De hecho, la empeora. En sus últimos diez enfrentamientos, solo ha ganado dos partidos, lo que les ha hecho descender puestos hasta situarse en posiciones de descenso. La clave del encuentro, para Salva Ballesta, será cuidar de los «pequeños detalles». «Las situaciones de pequeños errores nos cuestan puntos. Cuando cometemos un error nos cuentan los goles y cuando cometemos varios nos cuestan los partidos, hay que minimizar eso. Creo que el equipo compite bien, es superior a los rivales y solo nos falta acabar los partidos con victoria», explicaba el técnico zaragozano. Salva Ballesta tendrá las bajas de Raúl Palma, que sigue arrastrando molestias físicas desde su llegada a Murcia, y la de Moyita, que cumple ciclo de amonestaciones. Baja sensible la del sevillano, pues estaba siendo de los más destacados en los últimos partidos. Por fortuna para el zaragozano, regresa a la convocatoria Fullana, que casi con total seguridad, volverá a la titularidad para formar el doble pivote junto a Armando. Está por ver si la baja de Moyita la cubre con un segundo delantero o con un tercer centrocampista, como Abenza, que cuajó un buen encuentro la jornada pasada.