El UCAM Murcia CB ha vuelto a cometer un traspiés en la Liga Endesa al caer en el Fernando Martín frente al Urbas Fuenlabrada (105-95). El partido se torció bien pronto, pese a que los de Sito Alonso firmaron un buen parcial de salida. Sin embargo, el conjunto fuenlabreño reaccionó a mediados del primer cuarto y, desde entonces, no paró de crear problemas a un UCAM más vulnerable en defensa de lo normal. Sobre todo en un último cuarto en el que encajó 41 puntos en diez minutos. Y es que la actuación del pívot Kyle Alexander, quien finalizó el encuentro con 30 puntos y 9 rebotes, fue un auténtico quebradero de cabeza para el conjunto universitario y marcó diferencias en el tramo final del partido, sobre todo cuando no estuvo en pista Augusto Lima. La falta de acierto desde el triple, con un 9/32 desde el perímetro, fue otro de los síntomas de la mala actuación de los universitarios en el Fernando Martín, a pesar de que, pese a los contratiempos, la posibilidad de victoria era factible con el 64-63 en el marcador. A partir de ahí, el UCAM se ahogó en ataque. La precipitación y las malas decisiones se fueron encadenando hasta formarse una bola de nieve que le acabó arrastrando. El equipo murciano disputará su próximo encuentro frente al Breogán este miércoles 23, en el Palacio de los Deportes, a las 20.30 horas.

Primer cuarto

El primer cuarto fue de contrastes para el UCAM Murcia. A la buena salida característica del conjunto universitario, con un parcial de 0-8, le siguió la reacción de un Urbas Fuenlabrada que provocó muchos problemas a su rival. La salida a pista del base Jovan Novak cambió el juego del equipo madrileño y noqueó en ataque a un UCAM Murcia al que le costó demasiado anotar (7-12). Cuando se alcanzó el ecuador del cuarto, el equipo de Raventós se acercó cada vez más al marcador hasta sellar un parcial de 12-4 que noqueó a los de Sito Alonso (17-17). La entrada de Vasileiadis confirmaba que Chris Czerapowicz afrontaba otro partido de baja por las molestias en su tobillo y al UCAM le costó horrores anotar una canasta. De hecho, acabó el cuarto con un 0/6 desde el triple ante la defensa rival de un cuarto que se cerró con el 20-17.

Segundo cuarto

El segundo cuarto tampoco cambió mucho la historia para el UCAM Murcia. De hecho, empezó mal. Con una técnica señalada sobre Sito Alonso y con el Urbas Fuenlabrada encontrando a sus referentes, como el caso de Kyle Alexander. El pívot del equipo madrileño comenzó a crear problemas a su rival ante una defensa vulnerable, y el Fuenlabrada supo ahogar el ataque murciano (28-19). Ni siquiera la presencia en pista de jugadores como Vasileaidis o McFadden daban respiro al equipo desde el perímetro y tuvo que ser Sadiel Rojas el que desatascase al UCAM con una canasta de dos lejana (28-21). El alero siguió anotando para un UCAM un poco más entonado atrás, aunque cometió su tercera falta en un triple que intentaba Milosavljevc. Kyle Alexander, a cinco minutos y medio para el descanso, elevó la distancia hasta los diez puntos (34-24) y el cuadro murciano tuvo que emplearse a fondo para no perder el hilo. Taylor no falló en sus visitas al tiro libre y junto Davis, el UCAM se acercó a cinco puntos a tres del descanso (37-32). El equipo murciano continuaba sin anotar desde el perímetro y, en otro arreón el Fuenlabrada tomó ventaja hasta que Tomás Bellas convirtió un robo en canasta (40-36). El UCAM supo aguantar en defensa en la última posesión local y un palmeo de Lima, tras un tapón en la defensa anterior, dejó al equipo de Sito Alonso en una mejor posición al descanso (40-38).

Tercer cuarto

El parcial de salida de 7-2 por parte del Urbas Fuenlabrada volvió a lastrar al UCAM Murcia en el arranque de la segunda mitad (47-40). El equipo de Sito Alonso continuó con su mala racha desde el triple, con otros dos intentos fallidos de Webb y Davis, y Sito Alonso tuvo que cortar el juego con un tiempo muerto (51-40). Kyle Alexander continuó haciendo un destrozo a la defensa universitaria, con 18 puntos en 25 minutos, aunque Lima y Rojas consiguieron rebajar la distancia a menos de cinco para el final del cuarto (55-48). Thad McFadden rompió la mala racha desde el triple para colocar al UCAM a seis puntos y confirmar la reacción (57-51). El partido en esta fase era un constante intercambio de canastas, hasta que una técnica sobre Rojas enfrió los ánimos tras un triple del alero (59-56). Pese a los contratiempos y dificultades, el UCAM supo conservar esa diferencia en el último tramo del tercer cuarto y un triple de McFadden metió de lleno a los de Sito Alonso en el partido a las puertas del último cuarto (64-63).

Último cuarto

El Urbas Fuenlabrada volvió a iniciar el desenlace del partido con mejor pie, pero dos triples de McFadden sirvieron para dar un golpe sobre la mesa al UCAM Murcia adelantándose en el marcador (67-68). Radovic sacó una canasta más tiro adicional, tras un buen movimiento de balón de los universitarios, aunque no pudo convertir el adicional (69-73). A seis y medio del final, el partido se volvió a abrir de nuevo ante la reacción del Fuenlabrada con el 75-75 y la visita al tiro libre de Novak. El equipo de Raventós volvió a lograr una pequeña ventaja que neutralizó Vasileiadis con un triple tras un rebote ofensivo de Cate, aunque Kyle Alexander y Meindl castigaron los errores universitarios a cuatro minutos y medio del final tras un alley oop rematado por el pívot (84-78). Al UCAM le faltó paciencia y madurez en sus ataques durante este tramo del partido, y el Urbas Fuenlabrada no perdonó con Alexander como máxima referencia (86-78). El equipo murciano lo siguió intentando desde el triple, pese a su clara falta de acierto durante todo el partido, con dos lanzamientos de Webb que repelió el aro y que castigó Emegano para elevar la distancia hasta los 11 puntos (89-78). A dos minutos del final parecía todo perdido para el cuadro de Sito Alonso. Webb se marchó eliminado por faltas con el 92-82 y la historia no cambió. El Urbas Fuenlabrada siempre encontrar la vía para anotar, hasta alcanzar los tres dígitos con un triple de Emegano que ya fueron decisivos (105-95).